Футбол

Слуцкий и братья Березуцкие посетили матч «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло»
Чемпионат
04:47

Во время встречи «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло» (4:1), которая прошла в Роттердаме накануне, 6 декабря, камеры выхватили Слуцкого и Березуцких, которые наблюдали за игрой и бурно что-то обсуждали. Видео доступно на странице телеканала «Футбол» в социальной сети «ВКонтакте».
Чемпионат04:47

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Слуцкий и братья Березуцкие посетили матч чемпионата Голландии

Газета.Ru05:32

Слуцкий и братья Березуцкие посетили матч «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло»

Чемпионат04:47

Братья Березуцкие побывали на матче «Фейеноорд» - «Венло» вместе с Леонидом Слуцким

Спорт-Экспресс04:31

Братья Березуцкие в компании Слуцкого сходили на матч чемпионата Нидерландов

Матч ТВ04:02

Братья Березуцкие в компании Слуцкого сходили на матч чемпионата Нидерландов

Sportbox.RU04:02

Братья Березуцкие вместе со Слуцким побывали на матче «Фейеноорд» – «Венло»

Sports.ru04:16

Братья Березуцкие в компании Слуцкого побывали на матче чемпионата Голландии

Sport24.ru03:25
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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