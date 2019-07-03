Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два годаИнтерфакс 05:22
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
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Стало известно, на каком аппарате погибли 14 подводников
Пожар, приведший к гибели 14 подводников, произошел на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик», утверждают СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
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Голикова: Россия катастрофически теряет население
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Обновлено вчера в 10:51
Общество
В Мосурбанфоруме опровергли данные об отказе аккредитации Голунову
Пресс-служба Московского урбанистического форума опровергла информацию об отказе аккредитации журналисту Ивану Голунову, ситуация вокруг которого вызвала общественный резонанс после его задержания и последующего освобождения из-под стражи в начале июня.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
Обновлено в 05:11
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Обновлено в 07:35
Политика
Климкин назвал три главных проблемы Украины
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три главных вызова, от решения которых зависит существование страны.
Обновлено в 07:44
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Как проходят первые дни Панарина в «Рейнджерс»
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«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:26
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
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Политика
Воевавшие за «ДНР» ополченцы получили тюремные сроки в Италии
Как установило следствие, все трое получали 300-400 евро в месяц за участие в боевых действиях в рядах ополченцев в 2017—2018 годах.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Число жертв авиаудара под Триполи возросло до 44 человек
Число жертв авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи увеличилось до 44 человек, более 130 пострадали, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте миссии ООН в Ливии (UNSMIL).
Обновлено в 05:36
Происшествия
Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Политика
Совет Европы просит у России еще €55 млн
Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени.
Обновлено в 06:55
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram нелестно высказался о телеведущих Лере Кудрявцевой и Анфисе Чеховой.
Обновлено в 06:34
Гаджеты
IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года
Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
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Армия и оружие
Уралвагонзавод модернизировал пушку для «Арматы»
Уралвагонзавод завершил модернизацию пушки для танка «Армата», говорится в отчете предприятия за 2018 год (.pdf).
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Ульяновске ликвидировали пожар на рынке
Причина пожара устанавливается. Ранее в Ульяновске произошло возгорание в двухэтажном ангаре, расположенном на рынке.
Обновлено в 08:32
Общество
Самозанятым разрешили хоронить жителей России
Самозанятым разрешили заниматься похоронами. Об сообщает RT со ссылкой на ГОСТ по оказанию услуг организаторов похорон.
Обновлено в 05:43
Финансы
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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь 2019 года уменьшился на 1,6% и составил 3,762 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 млрд.
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В Волгоградской области в программу повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала будут включены занятия по вопросам этики и деонтологии.
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Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Ленобласти утонул директор Rock Star Cafe
В Кингисеппском районе утонул Андрей Скурихин, директор петербургского клуба.
Обновлено в 04:47
Авто
Новый Chevrolet Monza на платформе Lacetti пользуется спросом
Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.
Обновлено в 02:55
Здоровье
Минздрав назвал причины смертности женщин в России
Как оказалось, для более 22% россиянок фатальными являются болезни кровообращения, а наибольший уровень смертности дам трудоспособного возраста зафиксирован в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
Обновлено в 04:09