Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.

Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года

Происшествия Стало известно, на каком аппарате погибли 14 подводников Пожар, приведший к гибели 14 подводников, произошел на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик», утверждают СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.

Политика Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Общество В Мосурбанфоруме опровергли данные об отказе аккредитации Голунову Пресс-служба Московского урбанистического форума опровергла информацию об отказе аккредитации журналисту Ивану Голунову, ситуация вокруг которого вызвала общественный резонанс после его задержания и последующего освобождения из-под стражи в начале июня.

Армия и оружие Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.

Происшествия Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.

Политика Климкин назвал три главных проблемы Украины Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три главных вызова, от решения которых зависит существование страны.

Политика Воевавшие за «ДНР» ополченцы получили тюремные сроки в Италии Как установило следствие, все трое получали 300-400 евро в месяц за участие в боевых действиях в рядах ополченцев в 2017—2018 годах.

Происшествия В Курганской области произошел пожар в монастыре В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Армия и оружие Число жертв авиаудара под Триполи возросло до 44 человек Число жертв авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи увеличилось до 44 человек, более 130 пострадали, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте миссии ООН в Ливии (UNSMIL).

Происшествия Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте» Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».

Политика Совет Европы просит у России еще €55 млн Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.

Шоу-бизнес Разин заявил о бедах, которые принесли ему Кудрявцева и Чехова Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram нелестно высказался о телеведущих Лере Кудрявцевой и Анфисе Чеховой.

Гаджеты IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.

Армия и оружие Уралвагонзавод модернизировал пушку для «Арматы» Уралвагонзавод завершил модернизацию пушки для танка «Армата», говорится в отчете предприятия за 2018 год (.pdf).

Происшествия В Ульяновске ликвидировали пожар на рынке Причина пожара устанавливается. Ранее в Ульяновске произошло возгорание в двухэтажном ангаре, расположенном на рынке.

Общество Самозанятым разрешили хоронить жителей России Самозанятым разрешили заниматься похоронами. Об сообщает RT со ссылкой на ГОСТ по оказанию услуг организаторов похорон.

Финансы Фонд национального благосостояния за июнь уменьшился на 1,6% Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь 2019 года уменьшился на 1,6% и составил 3,762 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 млрд.

Здоровье Волгоградских врачей на специальных курсах научат не хамить пациентам В Волгоградской области в программу повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала будут включены занятия по вопросам этики и деонтологии.

Здоровье Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.

Происшествия В Ленобласти утонул директор Rock Star Cafe В Кингисеппском районе утонул Андрей Скурихин, директор петербургского клуба.

Авто Новый Chevrolet Monza на платформе Lacetti пользуется спросом Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.