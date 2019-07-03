Политика

Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два годаRT на русском 10:04

Ранее Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год в размере около €33 млн. Отмечалось, что Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ в 2017 году. 26 июня ПАСЕ отклонила поправку к проекту резолюции, в которой предлагалось не подтверждать полномочия российской делегации.
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Россия может и не заплатить долг ПАСЕ

Газета.Ru12:47

Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года

RT на русском10:04

«Под большим вопросом»: Слуцкий ответил на требование ПАСЕ о «долге» в 55 млн евро

Царьград05:02

Госдума: Выплата долга РФ перед Советом Европы под вопросом

Российская газета05:44

Слуцкий: выплата долга РФ перед Советом Европы за 2017-2018 годы под большим вопросом

ТАСС05:23

Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года

Интерфакс05:22

Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы

РИА Новости06:23
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Общество

Сервисы Kayak и Momondo не отображают отели в Крыму

Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали отображать гостиницы в Крыму.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Минобороны перечислило звания погибших моряков-подводников

Обновлено в 12:48
Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Политика

Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров

Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.
Обновлено в 12:34
Футбол

Николай Наумов высказался о конфликте Сёмина и Кикнадзе

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о конфликте между главным тренером клуба Юрием Сёминым и гендиректором Василием Кикнадзе.
Обновлено в 11:07
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Испытания 57-мм боевого модуля для «Арматы» начнутся в 2019 году

В 2019 году начнутся предварительные испытания дистанционного управляемого боевого модуля калибра 57 миллиметров в составе боевой машины пехоты Т-15 на перспективной платформе "Армата".
Обновлено в 10:51
Спорт

Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию и поплатились

Двоих грузинских регбистов исключили из московского клуба «Слава» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Екатеринбурге убит экс-глава киргизской диаспоры

Обновлено в 06:34
Политика

Путин поручил Силуанову следить за снижением ставок по ипотеке

Президент Владимир Путин поручил Минфину и Центробанку контролировать снижение ставок по ипотеке, передает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

Аршавин официально развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании

Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Политика

Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети

Обновлено в 00:50
Экономика

Минсельхоз собирается взять под контроль сбор диких грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес

Алла Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Эксперт, подключившийся к дискуссии, заявил, что его цена идентична стоимости пяти квартир в Москве.
Обновлено в 08:48
Политика

В Минфине оценили платежеспособность Украины

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона по поводу невыплаты Украиной долга России и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.
Обновлено в 05:38
Общество

У Александра Маслякова хотят отсудить права на КВН

Александр Масляков владеет брендом КВН уже не один десяток лет, и за это время практически ни у кого не возникало вопросов по поводу законности этого.
Обновлено в 12:40
Политика

Миссия ПАСЕ досрочно завершила работу на Украине

Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за предстоящим в стране 21 июля внеочередным парламентскими выборами, прибывшая в понедельник в Киев, досрочно завершила свою работу.
Обновлено в 12:27
Происшествия

В Сети появились имена и фото всех погибших подводников

Мурманский храм "Спас-на-Водах" опубликовал имена моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота России в Баренцевом море.
Обновлено в 08:15
Наука

От ледника Антарктиды откалывается гигантский айсберг

От шельфового ледника Бранта в Антарктиде уже в ближайшие дни может отколоться айсберг размером с крупный остров.
Обновлено в 06:59
Транспорт

Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме»

Базовой моделью для нового трамвая послужил низкопольный вагон 71-415, который после проведения испытаний и сертификации в начале 2019 года запущен в серийное производство.
Обновлено в 08:23
Финансы

Индекс МосБиржи вновь обновил максимум

Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).
Обновлено в 04:39
Происшествия

В США загорелись 5 млн литров виски Jim Beam

В США горят два склада с бочками бурбона компании Jim Beam. Об этом сообщает американское издание WKYT.
Обновлено в 11:39
Происшествия

В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу

Обновлено в 06:39
Транспорт

ГИБДД готовится обновить правила дорожного движения

Как отмечается в сообщении ГИБДД в Instagram, рабочая группа коллегиально обсудит вопросы нормативного правового регулирования дорожной безопасности, проанализирует правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 21:46
Политика

Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 08:00
Экономика

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
Обновлено вчера в 17:31
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