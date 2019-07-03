Политика

Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два годаRT на русском 10:04

Ранее Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год в размере около €33 млн. Отмечалось, что Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ в 2017 году. 26 июня ПАСЕ отклонила поправку к проекту резолюции, в которой предлагалось не подтверждать полномочия российской делегации.
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Россия может и не заплатить долг ПАСЕ

Газета.Ru12:47

Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года

RT на русском10:04

«Под большим вопросом»: Слуцкий ответил на требование ПАСЕ о «долге» в 55 млн евро

Царьград05:02

Госдума: Выплата долга РФ перед Советом Европы под вопросом

Российская газета05:44

Слуцкий: выплата долга РФ перед Советом Европы за 2017-2018 годы под большим вопросом

ТАСС05:23

Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года

Интерфакс05:22

Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы

РИА Новости06:23
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:49, Вашингтон
Политика

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По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
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Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
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На острове Стромболи проснулся вулкан

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По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Джоли начались после развода с Брэдом Питтом. Поклонники опасаются за здоровье актрисы.
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Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
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Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

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Евросоюз назвал «необоснованным» запрет России на полеты в Грузию

Евросоюз считает запрет Россией полетов в Грузию "диспропорциональной и необоснованной" мерой.
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«Наполи» согласовал с нападающим ПСВ и сборной Мексики Ирвингом Лосано условия личного контракта, утверждает Calciomercato.
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Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения.
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Употребление наркотиков запретили в Голландии

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