Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два годаRT на русском 10:04
Ранее Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год в размере около €33 млн. Отмечалось, что Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ в 2017 году. 26 июня ПАСЕ отклонила поправку к проекту резолюции, в которой предлагалось не подтверждать полномочия российской делегации.
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Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
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По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
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Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»
Ряд средств массовой информации сообщает, что Вольф Мессинг предсказывал вспышку глобального конфликта во втором десятилетии XXI века, а также назвал главных врагов, которые будут противостоять России в Третьей мировой войне.
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Водоканал Санкт-Петербурга в среду, 3 июля, предупредил жителей и гостей Северной столицы о приближении к городу циклона, прохождение которого будет сопровождаться ливневыми дождями.
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Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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Новое свойство света обнаружили ученые
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В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный Ан-12
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Головин, Фалькао и Фабрегас презентовали новую форму «Монако»
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Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Происшествия
На острове Стромболи проснулся вулкан
Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии. Об этом сообщает в среду агентство ANSA.
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Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:05
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Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
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Очевидцы увидели последствия аварии в Баренцевом море
Обновлено в 13:58
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Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
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Евросоюз назвал «необоснованным» запрет России на полеты в Грузию
Евросоюз считает запрет Россией полетов в Грузию "диспропорциональной и необоснованной" мерой.
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Футбол
«Наполи» согласовал условия контракта с Лосано
«Наполи» согласовал с нападающим ПСВ и сборной Мексики Ирвингом Лосано условия личного контракта, утверждает Calciomercato.
Обновлено в 12:12
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес
РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала
РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 12:29
Авто
BMW официально презентовала новый BMW X6
Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Употребление наркотиков запретили в Голландии
218 муниципальных районов Нидерландов внесли запрет на употребление наркотиков в общественных местах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:56
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«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Обновлено в 14:33
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
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У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ
Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
Обновлено в 10:17
Авто
Названы 10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне
Закрывает ТОП-3 Volkswagen Tiguan, который стоит в среднем около 2 млн рублей, а купили его 13 060 человек.
Обновлено в 01:32
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Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57