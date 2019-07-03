Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два годаRT на русском 10:04
Ранее Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год в размере около €33 млн. Отмечалось, что Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ в 2017 году. 26 июня ПАСЕ отклонила поправку к проекту резолюции, в которой предлагалось не подтверждать полномочия российской делегации.
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Происшествия
Стали известны имена погибших на «Лошарике» подводников
Обновлено в 04:44
Футбол
Месси заявил о готовности остаться в сборной Аргентины
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что готов продолжить выступление за национальную команду, несмотря на неудачу в полуфинальном матче Кубка Америки с Бразилией (0:2).
Обновлено в 04:43
Происшествия
Чернокожие устроили погромы в Израиле
Обновлено в 10:32
Авто
Создатель Ford Mustang Ли Якокка умер
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Обновлено в 05:38
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Шойгу распорядился вернуть в строй глубоководный аппарат после пожара
«Шойгу поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата», — цитирует сообщение Минобороны «РИА Новости».
Обновлено в 11:31
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Путин призвал не забывать о важности человека в цифровую эпоху
Российский президент Владимир Путин заявил, что в цифровую эпоху в центре всегда должен оставаться человек, и призвал не забывать об этом.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые снялась в нижнем белье после родов
Певица Саша Савельева выложила в блоге свою фотографию в нижнем белье Calvin Klein, поверх которого накинут шерстяной кардиган.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
«Калашников» завершил испытания беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет»
Концерн «Калашников» завершил заводские испытания нового ударного беспилотника-камикадзе.
Обновлено в 09:44
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должности трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Политика
Российские паспорта получили две тысячи жителей ДНР
Еще 13 тысяч подали документы на получение гражданства РФ. При этом паспорт гражданина ДНР получили более 300 тысяч человек.
Обновлено в 10:35
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка
Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.
Обновлено в 04:27
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира.
Обновлено в 10:52
Политика
В Сети обсуждают видео нападения на российскую семью в Грузии
В Сети обсуждают видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.
Обновлено в 04:44
Финансы
Фонд национального благосостояния за июнь уменьшился на 1,6%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь 2019 года уменьшился на 1,6% и составил 3,762 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 млрд.
Обновлено в 07:44
Интернет
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе
«Вымогатели остаются очень распространенной угрозой, хотя мы по-прежнему нечасто видим такие сложные разновидности этого типа зловредов и такую необычную технику», — отметил старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Федор Синицын.
Обновлено в 10:20
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Спикером Европарламента избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли. Об этом свидетельствует информация на сайте Европарламента.
Обновлено в 09:37
Происшествия
ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки
В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.
Обновлено в 09:11
Политика
Россия пригласила на 75-летие Победы лидеров ФРГ, КНР и других стран
Президент России Владимир Путин направил приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лидерам нескольких стран.
Обновлено в 11:21
Авто
Новый Kia Sorento замечен на Нюрбургринге
По предварительным данным, Kia Sorento следующего поколения переедет на новую платформу, получит иную моторную гамму, станет комфортнее и гораздо безопаснее.
Обновлено вчера в 13:18
Энергетика
Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива
Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
Обновлено в 09:59