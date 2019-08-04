Футбол
Слуцкий – о ничьей с «Аяксом»: «Хорошее начало сезона»Евро-футбол.ру 03:38
Матуш Беро
|13′
Матуш Беро
|23′
|30′
Донни ван де Бек
Ришедли Базур
|55′
Тим Матавж
Джей-Рой Грот
|61′
Усама Таннане
Хиллари Гонг
|66′
|69′
Хаким Зиеш
Куинси Промес
|69′
Разван Марин
Нуссаир Мазрауи
|71′
Йоэл Велтман
|73′
Николас Тальяфико
|74′
Дэйли Блинд
|75′
Душан Тадич
Тулани Сереро
Чарли Мусонда
|80′
|82′
Каспер Дольберг
Давид Нерес
Ришедли Базур
|82′
Ришедли Базур
|85′
|31%
|Владение мячом
|69%
|7
|Удары в сторону ворот
|9
|3
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|2
|–
|Угловые
|9
|15
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Витесс
Расстановка 4‑4‑2
22
Пасвеер
8
Караваев
30
Дуки
3
Обиспо
5
Кларк
19
Гонг
10
Базур
27
Мусонда
21
Беро
7
Грот
11
Линссен
24
Онана
3
Велтман
2
Схурс
21
Мартинес
31
Тальяфико
12
Мазрауи
6
ван де Бек
17
Блинд
11
Промес
7
Нерес
10
Тадич
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий остался доволен результатом матча с "Аяксом" в первом туре чемпионата Голландии (2:2).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Общество
Штормовое предупреждение объявили по Томской области
Штормовое предупреждение объявили по Томской области Синоптики объявили штормовое предупреждение о неблагоприятных природных явлениях на территории Томской области в понедельник.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В американском штате Огайо произошла стрельба
Обновлено в 02:51
Политика
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал нежелание стран НАТО участвовать в Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Технологии
Чем могут заправить самолёт?
«Например, в пробах топлива, которым в августе 2018 г. были заправлены два самолёта в одном из российских аэропортов, нашли полисилоксан (силикон) – такое может быть, если топливо фальсифицировали», – рассказали «АиФ» в пресс-службе Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА).
Обновлено в 00:21
Единоборства
Колби Ковингтон уверенно победил Робби Лоулера
Обновлено в 00:18
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Более 1,5 млн руб. украли из квартиры безработной на юге Москвы
В столичном районе Нагатино-Садовники из квартиры безработной украли более 1,5 млн руб. Об этом сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
Обновлено в 03:48
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Беннасер перешел из «Эмполи» в «Милан»
Полузащитник сборной Алжира Исмаэль Беннасер перешел из "Эмполи" в другой итальянский футбольный клуб "Милан", сообщается на официальном сайте "россонери".
Обновлено в 04:13
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Общество
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Политика
Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки
Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В массовом ДТП на Волжской ГЭС 5-летнему ребенку оторвало руку
Очевидцы аварии в городе-спутнике уточняют, что два человека погибли. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 07:36
Экономика
В Минфине США разъяснили новые санкции против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
В Британии влюбленная пара занялась сексом на глазах у прохожих
В Халле (Британия) влюбленная молодая пара занялась сексом прямо на глазах у изумленных прохожих.
Обновлено в 02:55
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому предусмотрены выплаты пособий семьям на первого или второго ребенка, а также продлевает выплаты на детей для ряда семей до возраста трех лет.
Обновлено вчера в 06:33
Общество
В приамурском селе началась эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы
В селе Усть-Ивановка Амурской области началась эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы на реке Зея.
Обновлено в 02:23
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено вчера в 03:42
Политика
Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом
Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини положительно отозвался о президенте России Владимире Путине и пообещал наладить отношения с Москвой, об этом сообщает итальянское информагентство Ansa.
Обновлено вчера в 19:47
Футбол
Гендиректор ФК «Зенит» назвал пропущенный мяч в матче с «Краснодаром» недоразумением
"Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. Гости открыли счет благодаря автоголу защитника питерцев Дугласа Сантоса на 80-й минуте игры, но сине-бело-голубые ушли от поражения благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия
Российские туристы застряли в Болгарии
Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Пять человек попали в больницы в ходе оппозиционной акции в Москве
Пять человек было госпитализировано в ходе несогласованной акции, которая прошла накануне в столице.
Обновлено в 03:43
Кино
Роскомнадзор требует удалить пиратские копии «Рассказа служанки»
Роскомнадзор направил владельцам 380 интернет-ресурсов требование удалить пиратские копии популярного сериала «Рассказ служанки».
Обновлено вчера в 07:41
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Авиакомпания отменила рейс из-за пьяных пилотов
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Медведев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.
Обновлено в 03:36