Футбол

Слуцкий: «Впервые в сезоне „Витесс“ показал характер»
Евро-футбол.ру
00:06

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в поединке против "Де Графсхапа" (2:2).
Евро-футбол.ру00:06

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Леонид Слуцкий: «Во второй половине сезона „Витесс“ будет бороться за четвертое место»

Sportbox.RU01:18

Леонид Слуцкий: «Во второй половине сезона „Витесс“ будет бороться за четвертое место»

Матч ТВ01:18

Леонид Слуцкий: «Впервые в этом сезоне „Витесс“ показал характер»

Спорт-Экспрессвчера в 18:17

Слуцкий: сказал парням бороться за свою гордость, словно они дерутся на улице

Чемпионатвчера в 15:36

Слуцкий – о ничьей с «Де Графсхапом»: «Мы впервые в этом сезоне показали характер»

Бомбардир.рувчера в 17:54

Слуцкий о ничьей с худшей командой чемпионата Голландии: «Впервые в сезоне показали характер»

Sports.ruвчера в 16:18

Слуцкий: «Сказал игрокам „Витесса“, что они должны отстаивать свою честь как в уличной драке»

Sport24.ruвчера в 14:27
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 04:55, Ашберн
Футбол

Ремзи перейдёт в «Ювентус» и будет получать 10 млн евро

Ремзи получит статус свободного агента летом 2019 года.
Обновлено в 03:45
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Фернандиньо отказался выступать за сборную Бразилии из-за угроз

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фернандиньо отказался приезжать в сборную Бразилии по футболу из-за угроз, которые поступали ему после матча с командой Бельгии на чемпионате мира в России, сообщил главный тренер пентакампеонов Тите.
Обновлено в 03:27
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Сарри намерен пригласить в «Челси» психолога

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри планирует пригласить в клуб спортивного психолога для работы с игроками.
Обновлено в 04:14
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Гришин покинул пост старшего тренера «СКА-Хабаровск»

Александр Гришин, работавший в команде с августа 2018 года, покинул хабаровский коллектив. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:51
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Д. Реднапп: ван Дейк может стать лучшим защитником в истории АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп оценил выступление защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка в нынешнем сезоне.
Обновлено в 04:01
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:59
Футбол

Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи»

Зарплата сенегальца увеличилась до 6 миллионов евро в год. Он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол

Талалаев назван лучшим тренером Армении в 2018 году

Российский специалист Андрей Талалаев, возглавляющий "Пюник", занял первое место в голосовании за лучшего тренера Армении в 2018 году.
Обновлено в 03:20
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Рибери может вернуться в «Галатасарай»

Обновлено вчера в 16:32
Футбол

«Монако» после прихода Анри проигрывает чаще всех в топ-5 чемпионатах

В 19-м туре Лиги 1 "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму" (0:2).
Обновлено в 00:29
Футбол

Агент Асенсио прокомментировал интерес со стороны «Интера»

Агент полузащитника «Реала» Марко Асенсио Орасио Гаджиоли прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется миланский «Интер».
Обновлено в 01:28
Футбол

Матич: Сульшер сказал игрокам «МЮ» больше атаковать и бороться за мяч

Обновлено в 04:21
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«МЮ» выплатит Сульшеру € 2,2 млн, если клуб попадёт в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может получить от клуба денежный бонус.
Обновлено в 03:09
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Дмитрий Назаров: «Каррера должен был уйти сразу после чемпионства»

На мой взгляд, Массимо Каррера должен был уйти сразу после чемпионства.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол

Гари Невилл: «Если „Ливерпуль“ выиграет чемпионство, мне придётся уехать в Папуа-Новую Гвинею»

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал промежуточное лидерство "Ливерпуля" в чемпионате Англии.
Обновлено в 04:33
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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