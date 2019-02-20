Футбол

Слуцкий: «Витесс» заслуживал большего, я разочарован результатомЧемпионат вчера в 18:08

Ден Хааг — Витесс
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Гаага, Стадион «Карс Джинс»
Шералдо Беккер
7′
21′
Томас Бёйтинк
27′
Томас Бёйтинк
Лекс Иммерс
31′
43′
Томас Бёйтинк
46′
Мохаммед Дауда
Наварон Фор
59′
Матуш Беро
Элсон Хой
Эрик Фалкенбург
68′
71′
Брайан Линссен
Уссама Дарфалу
Лекс Иммерс
76′
Йон Госсенс
Томаш Нецид
78′
Шералдо Беккер
Теймен Гоппел
81′
83′
Томас Бёйтинк
Тим Матавж
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выразил разочарование результатом матча 27-го тура нидерландской Эредивизии с «АДО Ден Хааг», в котором его команда сыграла вничью со счётом 3:3, хотя дважды в ходе встречи вела в счёте.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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