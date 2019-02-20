Слуцкий: «Витесс» заслуживал большего, я разочарован результатомЧемпионат вчера в 18:08

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выразил разочарование результатом матча 27-го тура нидерландской Эредивизии с «АДО Ден Хааг», в котором его команда сыграла вничью со счётом 3:3, хотя дважды в ходе встречи вела в счёте.

Политика Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.

Происшествия В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Происшествия Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Политика КНДР назвала терактом нападение на свое посольство в Мадриде Северная Корея назвала «серьезной террористической атакой» нападение на свое посольство в Мадриде в феврале 2019 года.

Политика Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Политика Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.

Происшествия Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.

Политика Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.

Политика Российские СМИ не пустили на избирательный участок в Минске Члены избирательной комиссии в Минске не пустили российские СМИ на участок для выборов украинского президента.

Политика Трамп сократил помощь странам Центральной Америки из-за мигрантов США и мигранты В ноябре 2018 года на территории Мексики сформировался «караван мигрантов» из нескольких тысяч жителей стран Центральной Америки.

Культура NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.

Политика Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.

Происшествия В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина» Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.

Политика В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.

Авто Компания Zero Motorcycles представила новую модель мотоцикла Американская компания Zero Motorcycles презентовала новую модель - мотоцикл SR/F, который стал самым мощным в своей линейке.

Общество В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.

Шоу-бизнес Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Сама Ольга Бузова, к слову, опубликовала в своем микроблоге видео с концерта, однако на нем запечатлены лишь теплые объятия артистов.

Политика Украина выбирает президента. Промежуточные итоги Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.

Политика ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими По словам Могерини, Евросоюз выступает против решения США, признавшего право Израиля на Голаны, а международные резолюции не должны игнорироваться.

Единоборства Александр Емельяненко встретится с экс-бойцом UFC Энрике Российский боец ММА Александр Емельяненко свой следующий бой проведет против бразильца Луиса Энрике.