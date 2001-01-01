Футбол
Слуцкий: «Витесс» может остановить «Аякс»Евро-футбол.ру 11:08
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий дал комментарий в преддверии встречи с "Аяксом" в 32-м туре чемпионата Голландии.
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Политика
Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Политика
США введут санкции против Турции за покупку российской С-400
Обновлено в 04:54
Футбол
А. Егоров: Карасёв должен был удалить Перейру с поля в матче с «Зенитом»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Зенит» (2:3). В частности, Егоров поделился мыслями об эпизоде, в котором полузащитник хозяев Маурисио Перейра ударил по ногам хавбека сине-бело-голубых Магомеда Оздоева, однако не был удалён с поля.
Обновлено в 06:43
Общество
В Британии отыскали гигантского осла
Пятилетний осел Деррик в Британии может оказаться самым крупным ослом в мире, сообщает Nottinghamshire Live.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Порошенко хочет стать президентом Украины на следующих выборах
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать стать главой государства.
Обновлено в 12:40
Футбол
Александр Григорян возглавил лидирующий в Олимп-ФНЛ «Тамбов»
Обновлено в 11:53
Культура
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Гаджеты
HyperX Predator DDR4 удивляет частотой
Обновлено в 12:04
Политика
Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке
На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 12:37
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили, что США давят на участников конференции по безопасности в Москве
США предпринимали попытки надавить на своих союзников, чтобы понизить степень их участия в Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 12:50
Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
На российском рынке продажи Kia Soul третьего поколения стартуют 3 июня.
Обновлено в 06:18
Политика
Геращенко: Команда Зеленского за сутки отреклась от всех обещаний
Всего за сутки с момента оглашения результатов экзитпола команда Владимира Зеленского отреклась от всех данных обещаний.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей
Обновлено в 03:58
Происшествия
Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео
Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Панкисском ущелье возник из-за строительства малой гидроэлектростанции «Хадори 3». В беспорядках пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции.
Обновлено вчера в 19:13
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Транспорт
Проект моста через Севастопольскую бухту одобрен госэкспертизой
Специалисты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на проект строительства моста через Севастопольскую бухту.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Екатеринбурге появилось два «надгробия» Путину
Двое активистов "Бессрочного протеста" из Екатеринбурга установили два импровизированных "надгробия" с портретом президента Владимира Путина, говорится в их сообществе "ВКонтакте".
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма
Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 10:42
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Политика
Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»
Закон вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Путиным в ноябре 2019 г. Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 г. Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Гуф отказался давать Айзе Анохиной деньги на содержание сына
В 2008 году девушка стала женой Алексея Долматова, больше известного под псевдонимом Гуф.
Обновлено в 09:41
Гаджеты
Lenovo в России представила новый ультрабук Lenovo Yoga S940
В России минимальна версия Lenovo Yoga S940 составит 140 тыс. рублей.
Обновлено в 10:43
ЖКХ
Определен график отключения горячей воды в Москве
Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения в столице начнутся с 13 мая и завершатся в конце августа.
Обновлено в 09:32
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Хоккей
«Бостон» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии
"Бостон Брюинз" обыграл "Торонто Мэйпл Лифс" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:01