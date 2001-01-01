Футбол

Слуцкий: «Витесс» может остановить «Аякс»Евро-футбол.ру 11:08

Аякс — Витесс
завтра
в 14:45
Чемпионат Нидерландов
Стадион «Амстердам Арена»
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий дал комментарий в преддверии встречи с "Аяксом" в 32-м туре чемпионата Голландии.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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