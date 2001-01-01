Слуцкий: «Витесс» может остановить «Аякс»Евро-футбол.ру 11:08

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий дал комментарий в преддверии встречи с "Аяксом" в 32-м туре чемпионата Голландии.

Спорт день за днем

Политика Юрий Зайцев назначен новым главой правительства Калмыкии Указ о назначении Юрия Викторовича Зайцева на должность исполняющего обязанности председателя правительства РК сегодня подписал врио главы РК Бату Хасиков.

Армия и оружие Российским морякам не выплатили суточные за командировки в Сирию Севастопольский гарнизонный военный суд в начале апреля отклонил административный иск 27 моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии, пишет «Коммерсант».

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS Самый богатый человек Дании, совладелец британского онлайн-ритейлера одежды ASOS Андерс Холч Повлсен потерял троих из четверых своих детей в результате терактов на Шри-Ланке Информацию о гибели детей подтвердил представитель международной сети Bestseller, которой тоже владеет Повлсен, сообщает в понедельник, 22 апреля, издание Mirror.

Политика Гонтарева не желает идти на допрос в ГПУ Экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что не собирается являться на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), и приглашает следователей прибыть для проведения следственных действий в Лондон.

Политика В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.

Гаджеты В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold Напомним, что гибкий смартфон оценили почти в две тысячи долларов.

Хоккей Ковальчук прибыл в расположение сборной России по хоккею Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира 2019 года.

Транспорт Собянин открыл транспортно-пересадочный узел «Саларьево» Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.

Энергетика Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода Утром в понедельник стоимость барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74, достигнув на максимуме отметки $74,31, что на 3,25% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.

Футбол Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.

Политика Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставку Свой пост Синютка занимал с декабря 2014 г. Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная на Украине, где лидирует Порошенко: после обработки 97,8% протоколов участковых избиркомов за него проголосовало более 62,83% избирателей области.

Экономика Выручка Huawei в I квартале выросла на 39% Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам первого квартала текущего года выросла на 39% в годовом выражении и составила 179,7 млрд юаней (порядка $26,8 млрд).

Политика Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви.

Экономика Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Общество В большинстве регионов России сократилось население За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.

Политика Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.

Политика Совфед одобрил закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ Совет Федерации сегодня на заседании одобрил закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тысячи рублей.

Политика Мизулина назвала запрет признаком свободы Сенатор отметила, что право предусматривает "целую гамму действий" со стороны человека: необходимо заполнять какие-то бумаги и идти в суд, чтобы получить результат.

Авто Subaru отзывает более 52 тысяч автомобилей в России Официальный представитель автопроизводителя Subaru на российском рынке ООО «Субару Мотор» объявил об отзыве более 52 тысяч транспортных средств.

Политика Путин и Лукашенко обсудили развитие сотрудничества России и Белоруссии "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.