Футбол
Слуцкий: «Витесс» может остановить «Аякс»Евро-футбол.ру 11:08
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий дал комментарий в преддверии встречи с "Аяксом" в 32-м туре чемпионата Голландии.
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Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
Юрий Зайцев назначен новым главой правительства Калмыкии
Указ о назначении Юрия Викторовича Зайцева на должность исполняющего обязанности председателя правительства РК сегодня подписал врио главы РК Бату Хасиков.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Российским морякам не выплатили суточные за командировки в Сирию
Севастопольский гарнизонный военный суд в начале апреля отклонил административный иск 27 моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
Самый богатый человек Дании, совладелец британского онлайн-ритейлера одежды ASOS Андерс Холч Повлсен потерял троих из четверых своих детей в результате терактов на Шри-Ланке Информацию о гибели детей подтвердил представитель международной сети Bestseller, которой тоже владеет Повлсен, сообщает в понедельник, 22 апреля, издание Mirror.
Обновлено в 10:04
Политика
Гонтарева не желает идти на допрос в ГПУ
Экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что не собирается являться на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), и приглашает следователей прибыть для проведения следственных действий в Лондон.
Обновлено в 09:42
Культура
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Обновлено в 11:08
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Гаджеты
В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold
Напомним, что гибкий смартфон оценили почти в две тысячи долларов.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
МВД Украины усиливает работу подразделений в Азовском и Черном морях
МВД собирается гарантировать безопасность в акватории Черного и Азовского морей.
Обновлено в 08:45
Хоккей
Ковальчук прибыл в расположение сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира 2019 года.
Обновлено в 11:10
Транспорт
Собянин открыл транспортно-пересадочный узел «Саларьево»
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:52
Энергетика
Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода
Утром в понедельник стоимость барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74, достигнув на максимуме отметки $74,31, что на 3,25% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:18
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина
Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.
Обновлено в 07:52
Политика
Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставку
Свой пост Синютка занимал с декабря 2014 г. Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная на Украине, где лидирует Порошенко: после обработки 97,8% протоколов участковых избиркомов за него проголосовало более 62,83% избирателей области.
Обновлено в 05:45
Экономика
Выручка Huawei в I квартале выросла на 39%
Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам первого квартала текущего года выросла на 39% в годовом выражении и составила 179,7 млрд юаней (порядка $26,8 млрд).
Обновлено в 08:40
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 10:57
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 09:11
Общество
В большинстве регионов России сократилось население
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Политика
Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Политика
Совфед одобрил закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ
Совет Федерации сегодня на заседании одобрил закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:08
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Сенатор отметила, что право предусматривает "целую гамму действий" со стороны человека: необходимо заполнять какие-то бумаги и идти в суд, чтобы получить результат.
Обновлено в 09:03
Авто
Subaru отзывает более 52 тысяч автомобилей в России
Официальный представитель автопроизводителя Subaru на российском рынке ООО «Субару Мотор» объявил об отзыве более 52 тысяч транспортных средств.
Обновлено в 11:08
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие сотрудничества России и Белоруссии
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 10:29
Политика
Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив
Власти Ирана намерены перекрыть Ормузский пролив в случае, если американские санкции начнут представлять реальную угрозу для экспорта нефти.
Обновлено в 11:08