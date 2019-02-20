Футбол
Слуцкий: «Разочарован результатом. „Витесс“ заслуживал большего»Sport24.ru вчера в 17:08
Шералдо Беккер
|7′
|21′
Томас Бёйтинк
|27′
Томас Бёйтинк
Лекс Иммерс
|31′
|43′
Томас Бёйтинк
|46′
Мохаммед Дауда
Наварон Фор
|59′
Матуш Беро
Элсон Хой
Эрик Фалкенбург
|68′
|71′
Брайан Линссен
Уссама Дарфалу
Лекс Иммерс
|76′
Йон Госсенс
Томаш Нецид
|78′
Шералдо Беккер
Теймен Гоппел
|81′
|83′
Томас Бёйтинк
Тим Матавж
|47%
|Владение мячом
|53%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|4
|Удары в створ ворот
|9
|6
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|–
|8
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|17
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ден Хааг
Расстановка 4‑2‑1‑3
22
Цвинкельс
2
Мэлоун
4
Бегельсдейк
19
Пинас
8
Мейерс
17
Баккер
23
Эль-Хаяти
9
Нецид
26
Гоппел
10
Иммерс
2 ×
30
Фалкенбург
1
Эдуарду
8
Караваев
3
Ван дер Верфф
14
Кларк-Солтер
28
Бюттнер
18
Эдегор
17
Сереро
21
Беро
25
Фор
13
Дарфалу
9
Матавж
Витесс
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат гостевого матча 27-го тура голландского чемпионата против «АДО Ден Хааг» (3:3). «Витесс» дважды вел в счете по ходу первого тайма, но в итоге упустил победу. Хет-трик оформил 18-летний Томас Бейтинк.
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Леонид Слуцкий: Я разочарован результатом, думаю, что «Витесс» заслуживал большего
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