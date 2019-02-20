Футбол

Слуцкий: «Разочарован результатом. „Витесс“ заслуживал большего»Sport24.ru вчера в 17:08

Ден Хааг — Витесс
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Гаага, Стадион «Карс Джинс»
Шералдо Беккер
7′
21′
Томас Бёйтинк
27′
Томас Бёйтинк
Лекс Иммерс
31′
43′
Томас Бёйтинк
46′
Мохаммед Дауда
Наварон Фор
59′
Матуш Беро
Элсон Хой
Эрик Фалкенбург
68′
71′
Брайан Линссен
Уссама Дарфалу
Лекс Иммерс
76′
Йон Госсенс
Томаш Нецид
78′
Шералдо Беккер
Теймен Гоппел
81′
83′
Томас Бёйтинк
Тим Матавж
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат гостевого матча 27-го тура голландского чемпионата против «АДО Ден Хааг» (3:3). «Витесс» дважды вел в счете по ходу первого тайма, но в итоге упустил победу. Хет-трик оформил 18-летний Томас Бейтинк.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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