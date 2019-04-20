Слово «повстанцы» удалили с сайта ПорошенкоГазета.Ru 11:32

Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики". Об этом сообщает РИА "Новости".

Единоборства Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.

Политика В Австрии оценили потери страны от антироссийских санкций Бывший вице мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер заявил, что антироссийские санкции нанесли ущерб австрийскому бизнесу и стране в целом где-то на 100 миллиардов долларов.

Космос Ученые: Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной Российские и американские ученые выдвинули гипотезу о том, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и ее жителями.

Происшествия Два пострадавших в пожаре забайкальца добрались в больницу на попутке Два брата из села Новая Заря Ононского района, которых бортом санавиации перевезли для госпитализации в городскую больницу №1, рассказали, как получили ожоги и на попутной машине добрались до местной поликлиники, сообщила 21 апреля пресс-служба Минздрава края.

Экономика Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.

Наука Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.

Космос Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.

Музыка Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.

Здоровье Минздрав Башкирии прокомментировал сокращение замов главврачей Максим Забелин прокомментировал в социальных сетях сокращение заместителей главных врачей в больницах республики.

Общество В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.

Общество Роман Полански потребовал восстановить его в Американской киноакадемии Польско-французский режиссер Роман Полански, обвиняемый в в изнасиловании, совращении несовершеннолетних и домогательствах, подал иск в суд против Американской киноакадемии и потребовал восстановить свое членство в организации.

Происшествия В Омске пятеро детей провалились под лед, двое утонули Двое мальчиков утонули: восьмилетний ребенок ушел под лед, а 14-летний подросток бросился его спасать, но утонул сам.

Шоу-бизнес Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".

Футбол ФК «Уфа» проиграл тульскому «Арсеналу» Матч 24-го тура Российской премьер-лиги состоялся сегодня на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Гости смогли забить уже на третьей минуте игры.

Общество Российских дачников штрафуют за теплицы Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.

Происшествия Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.

Происшествия CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.