Политика
Слово «повстанцы» удалили с сайта ПорошенкоГазета.Ru 11:32
Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 17:24
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром зашлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено в 16:02
Транспорт
Минтранс предложил поделить водителей на профессионалов и любителей
Сотрудники Министерства транспорта РФ предложили разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России
Предположительно, неизвестная подлодка времен Великой Отечественной войны найдена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено в 18:54
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено в 22:28
Происшествия
Московский Россельхозцентр оценит пострадавшие от пожаров в Забайкалье агропредприятия
Обновлено в 21:28
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и пробился во второй раунд Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» одержал домашнюю победу над командой «Виннипег Джетс» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:59
Авто
Хардкорный пикап Ford F-150 Raptor показал Кен Блок
Стоит отметить, что SVC Offroad не в первый раз дорабатывает Ford F-150 Raptor для Блока.
Обновлено в 10:00
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено в 17:08
Происшествия
У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго
Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго.
Обновлено в 22:49
Происшествия
В Омске пятеро детей провалились под лед, двое утонули
Двое мальчиков утонули: восьмилетний ребенок ушел под лед, а 14-летний подросток бросился его спасать, но утонул сам.
Обновлено в 10:54
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель крестила сына
Два месяца назад Алена Рапунцель впервые стала мамой.
Обновлено в 17:30
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме
Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Минздрав Башкирии прокомментировал сокращение замов главврачей
Максим Забелин прокомментировал в социальных сетях сокращение заместителей главных врачей в больницах республики.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова
Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Космос
Ученые: Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
Российские и американские ученые выдвинули гипотезу о том, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и ее жителями.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Два пострадавших в пожаре забайкальца добрались в больницу на попутке
Два брата из села Новая Заря Ононского района, которых бортом санавиации перевезли для госпитализации в городскую больницу №1, рассказали, как получили ожоги и на попутной машине добрались до местной поликлиники, сообщила 21 апреля пресс-служба Минздрава края.
Обновлено в 20:06
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено в 22:00
Политика
Порошенко проиграл еще до открытия первых участков для голосования
Петр Порошенко проиграл выборы еще до открытия первых участков для голосования.
Обновлено в 18:51
Происшествия
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено в 22:23
Армия и оружие
В Ливии заявили о тяжелых боях под Триполи
Ожесточенные бои с применением авиации идут на подступах к ливийской столице Триполи, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари.
Обновлено в 13:55