Политика

Слово «повстанцы» удалили с сайта ПорошенкоГазета.Ru 11:32

Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Слово «повстанцы» удалили из речи Порошенко 2015 года. И вписали другое

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С сайта президента Украины из речи Порошенко удалили слова о повстанцах

РБК10:55

Администрация Порошенко удалила слово «повстанцы» из речи об ополченцах

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Администрация Порошенко удалила слово «повстанцы» из его речи

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После дебатов с сайта Порошенко исчезло слово «повстанцы»

Народные новости10:37

На сайте администрации Порошенко удалили слово «повстанцы» из его речи в 2015 году

Говорит Москва06:40
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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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