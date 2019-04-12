Политика

Слово «повстанцы» удалили с сайта ПорошенкоГазета.Ru 11:32

Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Слово «повстанцы» удалили из речи Порошенко 2015 года. И вписали другое

URA.Ru11:01

Администрация Порошенко удалила слово «повстанцы» из речи об ополченцах

РИА Новости06:24

Порошенко совершил манипуляцию с «повстанцами» после дебатов

Взгляд.ру07:18

Администрация Порошенко удалила слово «повстанцы» из его речи

Московский Комсомолец07:16

С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса

Известия07:00

С сайта президента Украины из речи Порошенко удалили слова о повстанцах

РБК10:55

На сайте администрации Порошенко удалили слово «повстанцы» из его речи в 2015 году

Говорит Москва06:40
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Полицейские устроили драку в московском баре

Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей

Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Политика

США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Наука

Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия

Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
Экономика

Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Ранее издание РБК со ссылкой на источники писало, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено в 12:10
Политика

Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов

Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Хоккей

ЦСКА впервые выиграл Кубок Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в четвертом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря

Обновлено в 11:44
Происшествия

В Подмосковье после аварии восстановили электроснабжение

Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа

Обновлено вчера в 15:00
Экономика

Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:47
Политика

Роберт де Ниро назвал Трампа «полным неудачником»

Знаменитый американский актер, 75-летний Роберт де Ниро снова обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа, назвав его "полным неудачником" и "гангстером".
Обновлено в 09:33
Путешествия

Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз

Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:32
Интернет

Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7

Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.
Обновлено в 07:09
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Политика

В Крыму назвали слова Порошенко о полуострове театральным приемом

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков оценил высказывание президента Петра Порошенко о полуострове.
Обновлено в 10:25
Кино

Кристофер Ламберт сыграл в рекламе Mortal Kombat 11

Обновлено в 10:11
Происшествия

В Петербурге пьяные школьницы порезали ножом 10-летнего ребенка

Мальчик получил ранения головы и шеи Санкт-Петербург, 20 апреля. Минувшей ночью в полицию Петербурга обратился гражданин Таджикистана.
Обновлено в 08:49
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Двух подростков обстреляли в Москве

На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Актриса Алена Яковлева призналась в романе с молодым любовником

После Лера Кудрявцева решила узнать правду о молодом любовнике актрисы. Яковлева отрицать информацию не стала.
Обновлено в 10:56
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Гаджеты

Apple прекратила продажи монитора 4K LG UltraFine

Компания Apple прекратила продажи монитора 4K LG UltraFine, который предназначался для персональных компьютеров Mac.Данная модель была доступна по цене 700 долларов.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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