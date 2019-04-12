Политика
Слово «повстанцы» удалили с сайта ПорошенкоГазета.Ru 11:32
Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Политика
США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Наука
Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия
Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
Экономика
Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group
Ранее издание РБК со ссылкой на источники писало, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено в 12:10
Политика
Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов
Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Хоккей
ЦСКА впервые выиграл Кубок Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в четвертом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Подмосковье после аварии восстановили электроснабжение
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания
Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей
Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:47
Политика
Роберт де Ниро назвал Трампа «полным неудачником»
Знаменитый американский актер, 75-летний Роберт де Ниро снова обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа, назвав его "полным неудачником" и "гангстером".
Обновлено в 09:33
Путешествия
Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз
Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:32
Интернет
Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7
Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.
Обновлено в 07:09
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Политика
В Крыму назвали слова Порошенко о полуострове театральным приемом
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков оценил высказывание президента Петра Порошенко о полуострове.
Обновлено в 10:25
Кино
Кристофер Ламберт сыграл в рекламе Mortal Kombat 11
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Петербурге пьяные школьницы порезали ножом 10-летнего ребенка
Мальчик получил ранения головы и шеи Санкт-Петербург, 20 апреля. Минувшей ночью в полицию Петербурга обратился гражданин Таджикистана.
Обновлено в 08:49
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Актриса Алена Яковлева призналась в романе с молодым любовником
После Лера Кудрявцева решила узнать правду о молодом любовнике актрисы. Яковлева отрицать информацию не стала.
Обновлено в 10:56
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Гаджеты
Apple прекратила продажи монитора 4K LG UltraFine
Компания Apple прекратила продажи монитора 4K LG UltraFine, который предназначался для персональных компьютеров Mac.Данная модель была доступна по цене 700 долларов.
Обновлено в 08:11