Политика

Слово «повстанцы» удалили с сайта ПорошенкоГазета.Ru 11:32

Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Слово «повстанцы» удалили из речи Порошенко 2015 года. И вписали другое

URA.Ru11:01

На сайте администрации Порошенко удалили слово «повстанцы» из его речи в 2015 году

Говорит Москва06:40

После дебатов с сайта Порошенко исчезло слово «повстанцы»

Народные новости10:37

Администрация Порошенко удалила слово «повстанцы» из его речи

Московский Комсомолец07:16

С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса

Известия07:00

Администрация Порошенко удалила слово «повстанцы» из речи об ополченцах

РИА Новости06:24

С сайта президента Украины из речи Порошенко удалили слова о повстанцах

РБК10:55
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Армия и оружие

Ожесточенные бои начались у аэропорта Триполи, сообщают СМИ

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Политика

Полиция на Украине получила 97 сообщений о нарушениях в «день тишины»

Как сообщал «Ридус», кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в рейтингах опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
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Семен Слепаков развелся с женой после шести лет брака

Оказывается, Слепаков развелся с супругой, в отношениях с которой состоял в течение последних шести лет.
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Армия и оружие

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

Обновлено в 12:43
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Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
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Происшествия

Опубликовано фото жуткого ДТП с 4 погибшими в Воронеже

20 апреля около 5:10 утра на Ленинском проспекте в Воронеже в районе остановки "Улица Серафимовича" столкнулись иномарка Kia Optima, за рулем которой находился 33-летний местный житель, и автобус ПАЗ под управлением 55-летнего воронежца.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Политика

Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине

Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Здоровье

Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта

Обновлено в 13:02
Религия

Православные готовятся отметить Вербное воскресенье

Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Единоборства

Первый бой UFC в Санкт-Петербурге закончился нокаутом

Противостояние Мустафаева и Физиева открыло UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:53
Политика

Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса

Встреча президентов России и Эстонии состоялась 18 апреля в Москве. Владимир Путин принял Керсти Кальюлайд в Кремле.
Обновлено в 08:34
Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Общество

В возрасте 87 лет умерла фотограф Галина Кмит

В 87-летнем возрасте скончалась известный отечественный фотограф Галина Кмит.
Обновлено в 12:47
Политика

Слуцкий прокомментировал слова Волкера о сотрудничестве с Украиной

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Волкер хотел сказать, что Украина надолго останется под внешним управлением США.
Обновлено в 12:38
Общество

Олег Тиньков купил первую в мире яхту-ледокол

Тиньков планирует сдавать яхту в аренду, когда находится не на ней. Миллиардер называет свое приобретение "первым частным ледоколом".
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Александр Ширвиндт: «От всех жен Михаил Державин уходил с одним чемоданом»

Обновлено в 13:30
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Обновлено в 13:14
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

Певица Адель разводится с мужем

Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
Обновлено в 05:11
Общество

У берегов полуострова Таймыр нашли затонувшую немецкую подлодку

У берегов полуострова Таймыр обнаружили немецкую подводную лодку времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:12
Политика

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

Экстренное заявление НМ ДНР: боевики ВСУ снова совершили террористический акт

Стоит отметить, что чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 12:25
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Подмосковье после аварии восстановили электроснабжение

Из-за аварии без света остались 19 населенных пунктов в Ленинском и Раменском районах Подмосковья, из них 8 — крупные, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Московской области.
Обновлено в 07:00
Экономика

Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%

Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 17:24
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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