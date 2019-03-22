Футбол

Словенские арбитры рассудят Россию и КазахстанNews.ru 04:40

Словенская бригада судей во главе со Славко Винчичем рассудит матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года между национальными командами России и Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Помогать Винчичу будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.
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Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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