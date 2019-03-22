Словенские арбитры рассудят Россию и КазахстанNews.ru 04:40

Словенская бригада судей во главе со Славко Винчичем рассудит матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года между национальными командами России и Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Помогать Винчичу будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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