Футбол

Словенец Винчич рассудит Россию и КазахстанСпорт-Экспресс 03:46

Матч пройдет 24 марта на стадионе "Астана Арена" в Астане. Начало – в 17:00 по московскому времени.
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Словенская бригада арбитров обслужит матч Казахстан – Россия

Советский спорт04:04

Словенец Винчич рассудит Россию и Казахстан

Спорт-Экспресс03:46

Стали известны имена судей, которые будут работать на матче Казахстан — Россия

Чемпионат03:22

Названы имена судей на матч Казахстан — Россия

Sport24.ru03:44

Словенец Винчич рассудит Казахстан и Россию

Матч ТВ02:54

Словенец Винчич рассудит Казахстан и Россию

Sportbox.RU02:54

Словенец, судивший «Зенит», рассудит казахов и россиян

Спорт день за днем03:39
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Происшествия

В Екатеринбурге из БЦ «Демидов» вертолеты эвакуируют людей

Обновлено в 08:10
Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Происшествия

В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске

Обновлено в 05:44
Политика

Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак

Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве

Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

У натовских истребителей появился шанс уцелеть при встрече с Су-57

Американское издание National Interest с оптимистичным энтузиазмом пишет, что американские ВВС придумали, как обезопасить морально устаревшие истребители F-15C Eagle от смертоносных русских «невидимок».
Обновлено в 06:49
Происшествия

Найдена таинственная гробница доримской Британии

Обновлено в 08:20
Наука

Роботы помогли пчелам и рыбам найти общий язык

Обновлено вчера в 08:17
Армия и оружие

Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими

Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
Обновлено в 05:07
Экономика

Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках

Многие самозанятые россияне столкнулись с блокировкой счетов в банках, об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.
Обновлено в 08:25
Экономика

Сбербанк подключил Совкомбанк к сервису мгновенных переводов

Клиентам Сбербанка и Совкомбанка стали доступны мгновенные переводы по счетам между двумя банками по номеру мобильного телефона, говорится в сообщении пресс-службы госбанка.
Обновлено в 05:21
Спорт

Т. Тарасова — о Медведевой: такой сильной спортсменки у нас не было

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 08:21
Экономика

Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО

Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.
Обновлено в 04:30
Политика

Киев выразил протест Москве из-за приговора украинцу Грибу

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за приговора украинскому гражданину Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму.
Обновлено в 07:55
Культура

Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства

Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
Обновлено в 06:00
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Политика

Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman

Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Собчак посетила премьеру нового спектакля Виторгана

Телеведущая Ксения Собчак посетила премьеру спектакля «В городе Лжедмитрове», постановщиком которого стал актер Максим Виторган.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП на трассе М5 умер в больнице

Один из пострадавших в лобовом столкновении "Газели" и ВАЗ-2114 на трассе М5 в Челябинской области скончался в больнице, сообщили в пятницу в минздраве региона.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 07:37
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, призвавшего признать спорную территорию Голанских высот частью Израиля.
Обновлено в 05:40
Происшествия

ФСБ показала видео обысков по делу о хищениях при гособоронзаказе

Как ранее сообщала ФСБ, уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст.159) было заведено в связи с хищением бюджетных денег, которое совершили «представители группы станкостроительных предприятий Липецкой области».
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели трёх человек из-за обстрелов за неделю

В самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в течение недели погибли три человека, ещё двое пострадали.
Обновлено в 06:43
Экономика

Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены

Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:20
Футбол

AS: Мбаппе стал главной целью «Реала» на летнее трансферное окно

По информации источника, мадридский клуб сделал француза главной целью на летнее трансферное окно.
Обновлено в 05:34
Политика

Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» сообщил, что Россия вступает в космическую гонку с другими государствами.
Обновлено в 07:47
Политика

Проверку Росгеологии продлили до середины апреля

Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о нежелании России нападать на страны НАТО

Россия затрудняет выполнение задач НАТО, но пока не может этому помешать, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.
Обновлено вчера в 16:07
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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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