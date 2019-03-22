Словенец Винчич рассудит Россию и КазахстанСпорт-Экспресс 03:46

Матч пройдет 24 марта на стадионе "Астана Арена" в Астане. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Политика Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Шоу-бизнес На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.

Кино Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт «Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.

Происшествия Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.

Армия и оружие У натовских истребителей появился шанс уцелеть при встрече с Су-57 Американское издание National Interest с оптимистичным энтузиазмом пишет, что американские ВВС придумали, как обезопасить морально устаревшие истребители F-15C Eagle от смертоносных русских «невидимок».

Армия и оружие Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.

Экономика Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках Многие самозанятые россияне столкнулись с блокировкой счетов в банках, об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.

Экономика Сбербанк подключил Совкомбанк к сервису мгновенных переводов Клиентам Сбербанка и Совкомбанка стали доступны мгновенные переводы по счетам между двумя банками по номеру мобильного телефона, говорится в сообщении пресс-службы госбанка.

Спорт Т. Тарасова — о Медведевой: такой сильной спортсменки у нас не было Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Экономика Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.

Политика Киев выразил протест Москве из-за приговора украинцу Грибу Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за приговора украинскому гражданину Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму.

Культура Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Собчак посетила премьеру нового спектакля Виторгана Телеведущая Ксения Собчак посетила премьеру спектакля «В городе Лжедмитрове», постановщиком которого стал актер Максим Виторган.

Происшествия Один из пострадавших в ДТП на трассе М5 умер в больнице Один из пострадавших в лобовом столкновении "Газели" и ВАЗ-2114 на трассе М5 в Челябинской области скончался в больнице, сообщили в пятницу в минздраве региона.

Происшествия Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

Политика В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, призвавшего признать спорную территорию Голанских высот частью Израиля.

Происшествия ФСБ показала видео обысков по делу о хищениях при гособоронзаказе Как ранее сообщала ФСБ, уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст.159) было заведено в связи с хищением бюджетных денег, которое совершили «представители группы станкостроительных предприятий Липецкой области».

Армия и оружие В ДНР сообщили о гибели трёх человек из-за обстрелов за неделю В самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в течение недели погибли три человека, ещё двое пострадали.

Экономика Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

Политика Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку Генеральный директор корпорации «Роскосмос» сообщил, что Россия вступает в космическую гонку с другими государствами.

Политика Проверку Росгеологии продлили до середины апреля Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.