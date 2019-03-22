Футбол
Словенец Винчич рассудит Россию и КазахстанСпорт-Экспресс 03:46
Матч пройдет 24 марта на стадионе "Астана Арена" в Астане. Начало – в 17:00 по московскому времени.
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Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
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В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
Обновлено в 05:44
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Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
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На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
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Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.
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У натовских истребителей появился шанс уцелеть при встрече с Су-57
Американское издание National Interest с оптимистичным энтузиазмом пишет, что американские ВВС придумали, как обезопасить морально устаревшие истребители F-15C Eagle от смертоносных русских «невидимок».
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Найдена таинственная гробница доримской Британии
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Наука
Роботы помогли пчелам и рыбам найти общий язык
Обновлено вчера в 08:17
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Обновлено в 05:07
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Обновлено в 08:21
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Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.
Обновлено в 04:30
Политика
Киев выразил протест Москве из-за приговора украинцу Грибу
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за приговора украинскому гражданину Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму.
Обновлено в 07:55
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Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства
Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
Обновлено в 06:00
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Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
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Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
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Телеведущая Ксения Собчак посетила премьеру спектакля «В городе Лжедмитрове», постановщиком которого стал актер Максим Виторган.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП на трассе М5 умер в больнице
Один из пострадавших в лобовом столкновении "Газели" и ВАЗ-2114 на трассе М5 в Челябинской области скончался в больнице, сообщили в пятницу в минздраве региона.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 07:37
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, призвавшего признать спорную территорию Голанских высот частью Израиля.
Обновлено в 05:40
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ФСБ показала видео обысков по делу о хищениях при гособоронзаказе
Как ранее сообщала ФСБ, уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст.159) было заведено в связи с хищением бюджетных денег, которое совершили «представители группы станкостроительных предприятий Липецкой области».
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели трёх человек из-за обстрелов за неделю
В самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в течение недели погибли три человека, ещё двое пострадали.
Обновлено в 06:43
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Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:20
Футбол
AS: Мбаппе стал главной целью «Реала» на летнее трансферное окно
По информации источника, мадридский клуб сделал француза главной целью на летнее трансферное окно.
Обновлено в 05:34
Политика
Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку
Генеральный директор корпорации «Роскосмос» сообщил, что Россия вступает в космическую гонку с другими государствами.
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Обновлено в 07:25
Армия и оружие
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Россия затрудняет выполнение задач НАТО, но пока не может этому помешать, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.
Обновлено вчера в 16:07