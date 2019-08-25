Футбол
Словенец Скомина рассудит «Краснодар» и «Олимпиакос»Sport24.ru 05:43
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
Словенский арбитр Дамир Скомина назначен главным судьей на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и греческим «Олимпиакосом», сообщает пресс-служба УЕФА. Помогать ему будут Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертый рефери — Раде Обренович.
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