Словенский арбитр Дамир Скомина назначен главным судьей на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и греческим «Олимпиакосом», сообщает пресс-служба УЕФА. Помогать ему будут Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертый рефери — Раде Обренович.

Экономика В России установлен новый прожиточный минимум Минтруд установил в России величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11 185 рублей.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью В декабре прошлого года у Дарьи Мельниковой родился второй сын, чьё имя стало известно лишь недавно - его назвали Марком.

Армия и оружие Российские дипломаты отметили 75-летие освобождения Тарту от фашистов Сотрудники посольства России в Эстонии приняли участие в воскресенье в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Тарту от немецко-фашистских захватчиков.

Армия и оружие Американских солдат прокатили на российских «летающих танках» Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.

Происшествия Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.

Политика Трамп рассказал о работе над включением России в G7 Президент США Дональд Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в состав формата «Большой семёрки».

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».

Происшествия В Харькове обвалился автомобильный мост Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Армия и оружие Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57.

Культура Петр Мамонов попросил привезти ему диски с проповедями в реанимацию Состояние здоровья российского актера и музыканта Петра Мамонова стабильное, наблюдается положительная динамика.

Кино Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.

Авто Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров этой осенью Как рассказали в компании, перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров этой осенью и будет предлагаться на рынке под названием Honda Breeze.

Единоборства Россиянин Харитонов нокаутировал американца Митриона на турнире по ММА Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225 в США.

Авто Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.

Экономика В Архангельске создадут технопарк для инновационных проектов В Архангельске готовится к реализации большой проект по созданию технопарка.