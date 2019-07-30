Футбол

«Слован» вышел в третий квалификационный раунд Лиги ЕвропыТАСС вчера в 14:05

Словацкий "Слован" обыграл в гостях со счетом 2:0 косовский "КФ Фероникели" во втором матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в следующий раунд.
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«Слован» и «Дюделанж» вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы

Матч ТВвчера в 13:55

«Судува» и «Арарат-Армения» вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы

Советский спортвчера в 13:49

«Дюделанж» и «Слован» вышли в третий отборочный раунд Лиги Европы

Спорт-Экспрессвчера в 13:59

«Арарат», «Судува», «Дюделанж» и «Слован» вышли в третий раунд отбора ЛЕ

Чемпионатвчера в 14:02

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Арарат» обыграл «Линкольн» и прошел в следующий раунд

Sports.ruвчера в 04:45

«Фероникели» — «Слован» Братислава: ставим на фаворита

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«Линкольн» — «Арарат-Армения». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч ЛЕ 30 июля 2019 года

LiveSport.ru29 июля в 01:39
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Происшествия

В Афганистане более 30 человек погибли в результате взрыва

Тридцать четыре человека погибли, 17 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Фарах, сообщает агентство Пажвак.
Обновлено в 00:43
Политика

Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями

Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Обновлено вчера в 22:08
Общество

Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться

Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Во Владивостоке загорелся женский монастырь

Обновлено вчера в 22:52
Финансы

Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума

Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае

Легковой автомобиль перевернулся в ночь на среду в Алейском районе Алтайского края, погибли два человека, еще двое госпитализированы.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

Обновлено вчера в 13:43
Экономика

Индекс деловой активности в китайской промышленности ускорился

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе опустился до 53,7 пункта с июньских 54,2 пункта, но все еще остается выше важной отметки.
Обновлено в 00:40
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 13:17
Политика

На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе

Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области

Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

На Украине арестовали российский танкер

Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено вчера в 09:47
Армия и оружие

КНДР осуществила пуск нескольких снарядов

Северная Корея снова осуществила пуски неопознанных снарядов, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика

Рост уровня бедности зафиксировал Росстат

Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
Обновлено 29 июля в 15:49
Политика

Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17

Обновлено вчера в 15:02
Общество

Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая попросила защиты у Британии

Обновлено в 00:52
Политика

Американский суд закрыл дело по иску демократов к России

Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Музыка

Более 50 праздничных событий подготовили для москвичей ко Дню города

Москвичей и туристов ждут концерты и театральные постановки, четыре проекционных шоу, гастрономический фестиваль, соревнования по вейкбордингу, мастер-классы и многое другое, — рассказал Сергей Шогуров, генеральный директор «ВДНХ».
Обновлено в 00:44
Авто

Эксперты рассказали о пяти часто забываемых водителями функциях авто

Обновлено вчера в 21:00
Общество

В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Политика

На Украине объяснили, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом

Министр отметил, что украинским властям придется запретить получившим российское гражданство занимать любые государственные должности на Украине.
Обновлено в 00:26
Политика

Помпео заявил о выводе войск США из Афганистана

Обновлено 29 июля в 13:12
Футбол

Луис Адриано перешел из «Спартака» в бразильский «Палмейрас»

Нападающий Луис Адриано перешел из московского "Спартака" в бразильский "Палмейрас". Об этом сообщает пресс-служба "Палмейраса".
Обновлено вчера в 14:27
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
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