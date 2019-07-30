Словацкий "Слован" обыграл в гостях со счетом 2:0 косовский "КФ Фероникели" во втором матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в следующий раунд.

«Слован» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы

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