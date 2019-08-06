Футбол

«Слован» победил «Дандолк» в рамках квалификации ЛЕМатч ТВ 16:13

Слован (Братислава) — Дандолк
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Национальный стадион
Вернон Де Марко
44′
Андраж Шпорар
66′
Рафаэл Ратао
Деян Дражич
67′
70′
Син Маррей
Патрик МакИлни
Моха
Эрик Даниэл
77′
Андраж Шпорар
Александар Чаврич
80′
Давид Хольман
86′
87′
Патрик Хобан
Кэмерон Даммигэн
88′
Майкл Даффи
Дэниэл Клири
90′+2′
Дэн Келли
«Слован» нанес поражение «Дандолку» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного мяча Давид Хольман.
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