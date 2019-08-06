«Слован» нанес поражение «Дандолку» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного мяча Давид Хольман.

Все про Спорт ру

Происшествия Сторонники Атамбаева заявили, что захватили бойцов спецназа Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева захватили бойцов спецподразделений, штурмовавших дом бывшего главы государства в селе Кой-Таш Чуйской области.

Финансы Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью Однако пользователи соцсети возмутились тем, в каком виде Дмитрий Тарасов зашел в храм.

Общество Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat 10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat с участием звезд.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.

Футбол Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.

Политика Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.

Политика МИД Грузии осудил встречу Путина и Хаджимба МИД Грузии осудил встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Абхазии Рауля Хаджимба, которая состоялась в Сочи.

Политика Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 году Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события 20-летней давности, связанные со вторжением в Дагестан банд террористов со стороны Чечни.

Политика Школьникам предложат Конституцию в стихах В новом учебном году школьники могут начать изучать Конституцию РФ по специальному пособию в стихах и картинках.

Спорт Лыжник Устюгов пожаловался на российских футболистов Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

Политика Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Армия и оружие Путин предупредил об опасных последствиях выхода США из ДРСМД Даже после одностороннего выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москва настроена на диалог с Вашингтоном, однако этот шаг США перечеркнул многолетние усилие, направленные на снижение ядерной угрозы в мире, сказал президент России Владимир Путин.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Происшествия Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.

Политика Пакистан решил снизить уровень дипотношений с Индией Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией.

Происшествия СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.

Наука Употребление кофе не сказалось на крепости сна Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.