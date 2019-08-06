Футбол

«Слован» обыграл «Дандолк» в квалификации Лиги ЕвропыBookmaker-ratings.ru 17:58

Слован (Братислава) — Дандолк
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Национальный стадион
Вернон Де Марко
44′
Андраж Шпорар
66′
Рафаэл Ратао
Деян Дражич
67′
70′
Син Маррей
Патрик МакИлни
Моха
Эрик Даниэл
77′
Андраж Шпорар
Александар Чаврич
80′
Давид Хольман
86′
87′
Патрик Хобан
Кэмерон Даммигэн
88′
Майкл Даффи
Дэниэл Клири
90′+2′
Дэн Келли
В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Слован» одержал победу на своем поле. Словацкий клуб взял верх над ирландским "Дандолком" со счетом 1:0. Встреча прошла в Братиславе на стадионе "Тегельне поле".
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