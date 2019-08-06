Футбол
«Слован» обыграл «Дандолк» в квалификации Лиги ЕвропыBookmaker-ratings.ru 17:58
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Национальный стадион
Вернон Де Марко
|44′
Андраж Шпорар
|66′
Рафаэл Ратао
Деян Дражич
|67′
|70′
Син Маррей
Патрик МакИлни
Моха
Эрик Даниэл
|77′
Андраж Шпорар
Александар Чаврич
|80′
Давид Хольман
|86′
|87′
Патрик Хобан
Кэмерон Даммигэн
|88′
Майкл Даффи
Дэниэл Клири
|90′+2′
Дэн Келли
Слован (Братислава)
Расстановка 4‑5‑1
1
Грайф
17
Медведев
14
Абена
29
Божиков
81
Де Марко
11
Дражич
8
Любичич
27
Хольман
6
де Кампс
20
Даниэл
77
Чаврич
1
Роджерс
2
Гэннон
21
Келли
44
Бойл
14
Массей
8
Маунтни
5
Шилдз
11
МакИлни
10
Макграт
27
Клири
17
Даммигэн
Дандолк
Расстановка 4‑3‑1‑2
В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Слован» одержал победу на своем поле. Словацкий клуб взял верх над ирландским "Дандолком" со счетом 1:0. Встреча прошла в Братиславе на стадионе "Тегельне поле".
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:34, Вашингтон
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