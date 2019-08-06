В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Слован» одержал победу на своем поле. Словацкий клуб взял верх над ирландским "Дандолком" со счетом 1:0. Встреча прошла в Братиславе на стадионе "Тегельне поле".

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