Футбол
«Слован» обыграл «Дандолк» в квалификации Лиги ЕвропыBookmaker-ratings.ru 17:58
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Национальный стадион
Вернон Де Марко
|44′
Андраж Шпорар
|66′
Рафаэл Ратао
Деян Дражич
|67′
|70′
Син Маррей
Патрик МакИлни
Моха
Эрик Даниэл
|77′
Андраж Шпорар
Александар Чаврич
|80′
Давид Хольман
|86′
|87′
Патрик Хобан
Кэмерон Даммигэн
|88′
Майкл Даффи
Дэниэл Клири
|90′+2′
Дэн Келли
Слован (Братислава)
Расстановка 4‑5‑1
1
Грайф
17
Медведев
14
Абена
29
Божиков
81
Де Марко
11
Дражич
8
Любичич
27
Хольман
6
де Кампс
20
Даниэл
77
Чаврич
1
Роджерс
2
Гэннон
21
Келли
44
Бойл
14
Массей
8
Маунтни
5
Шилдз
11
МакИлни
10
Макграт
27
Клири
17
Даммигэн
Дандолк
Расстановка 4‑3‑1‑2
В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Слован» одержал победу на своем поле. Словацкий клуб взял верх над ирландским "Дандолком" со счетом 1:0. Встреча прошла в Братиславе на стадионе "Тегельне поле".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:01, Вашингтон
Происшествия
На всей территории Ачинского района снят режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.
Обновлено в 14:50
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Трамп посетил пострадавших при стрельбе в Техасе и Огайо
Президент США Дональд Трамп встретился с пострадавшими и теми, кто прибыл для спасения на места двух атак с применением огнестрельного оружия в Техасе и Огайо.
Обновлено в 20:20
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
Пакистан решил снизить уровень дипотношений с Индией
Обновлено в 12:17
Здоровье
Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях
Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
Обновлено в 14:45
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено в 16:43
Политика
Зеленский обсудил с Макроном возможность созыва «нормандской четвёрки»
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает 7 августа пресс-служба украинского лидера.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Тренер Валуева скончался в Санкт-Петербурге
Работавший с Николаем Валуевым заслуженный тренер России Валерий Дербин скончался в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Представитель ЛНА заявил о турецкой разведке в Триполи
Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халед аль-Маджуб заявил во вторник, что турецкая разведка действует в столице Ливии, чтобы поддержать Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Киргизская полиция штурмует резиденцию экс-президента Атамбаева
В прямом эфире на Facebook на странице журналиста Мирбека Айтикеева было замечено, что спецназ в масках вошел в здание на территории комплекса в селе Кой-Таш под Бишкеком, в то время как сам Атамбаев и несколько его сторонников стояли во дворе.
Обновлено в 11:16
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя
Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
Обновлено в 06:18
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
ЦИК отказал Соболь и Гудкову в удовлетворении жалобы
Обновлено в 09:29
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено в 15:40
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Обновлено в 15:00
Политика
Глава МИД Британии обсудил с Трампом заключение торгового соглашения
Рааб отметил, что Трамп очень тепло отзывается о Великобритании и испытывает большой энтузиазм по поводу возможности подписания нового соглашения между Вашингтоном и Лондоном после брексита.
Обновлено в 11:45
Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
Обновлено в 11:05
Экономика
Чехия отказала России в выдаче экс-председателя банка «Интеркоммерц»
Министр юстиции Чехии Мария Бенешова отказала российской стороне в выдаче бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, обвиняемого в России в крупных финансовых махинациях.
Обновлено в 11:14
Общество
Кому повезет больше всех в августе, по мнению астрологов
Наибольшая же удача ждет Дев в делах любви. А кроме того, наконец-то будет достигнута полная гармония с собой и окружающим миром.
Обновлено 05 августа в 05:14
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Курганской области
Обновлено в 19:19
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Политика
Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России
Санкции вступят в силу 19 августа 2019 года и будут действовать минимум год.
Обновлено 05 августа в 04:25
Армия и оружие
На Западе оценили возможности «Охотника»
Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено в 14:56