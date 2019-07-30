В третий квалификационный раунд ЛЕ вышли «Слован» и «Дюделанж». Первые матчи третьего раунда пройдут 8 августа, а ответные — 15-го.

«Слован» и «Дюделанж» вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы

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