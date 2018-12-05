Политика

Словакия выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже
РБК
05:37

Словакия выслала российского дипломата по подозрению в разведывательной деятельности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Петера Пеллегрини. «Мы приняли решение 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов», — сказал глава правительства.
РБК05:37
Петер Пеллегрини
Его действия как дипломатического работника нарушали Венскую конвенцию. Мы выдворили его 22 ноября в связи с информацией контрразведки. Он покинул Словакию в течение 48 часов.
— Петер Пеллегрини, словацкий политикПетербургский дневник 10:59

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