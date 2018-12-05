Его действия как дипломатического работника нарушали Венскую конвенцию. Мы выдворили его 22 ноября в связи с информацией контрразведки. Он покинул Словакию в течение 48 часов.

Словакия выслала российского дипломата по подозрению в разведывательной деятельности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Петера Пеллегрини. «Мы приняли решение 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов», — сказал глава правительства.

Словакия выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже

Политика Политика Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД Президент России Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину Сирийское национальное агентство САНА сообщило, что самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

Политика Политика Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо Национальное собрание Франции одобрило предложения правительства о введении на шесть месяцев моратория на повышение налогов на топливо.

Политика Политика СБУ допросила священников УПЦ по делу о госизмене Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ в качестве свидетелей по статьям "Государственная измена" и "Разжигание межрелигиозной вражды", заявила пресс-секретарь управления Инна Илючок.

Политика Политика Украина предложила России обмен заключенными Украина предложила России провести обмен заключенными по формуле "42 на 89", рассказал представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.

Политика Политика В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа, трансляцию ведет CNN.

Политика Политика Бандере могут вернуть звание Героя Украины В Верховной раде зарегистрирован проект постановления об обращении к президенту касаемо возвращения Степану Бандере звания Героя Украины.

Политика Политика Гройсман допустил досрочную отмену военного положения на Украине Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил возможности досрочно снять действие военного положения в нескольких областях страны.

Политика Политика МИД отреагировал на высылку российского дипломата из Словакии Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона ответит на недружественную высылку российского дипломата из Словакии.

Армия и оружие Армия и оружие Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов открыто заявил, что испытания проходили с прицелом на возможные боевые действия в акватории Черноморского и Азовского морей.

Политика Политика Путин встретился со своим другом Фийоном Президент провел частную встречу с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном.

Политика Политика В ЕС представили план борьбы с дезинформацией из России перед выборами Европейская комиссия (ЕК) разработала план противодействия дезинформации в преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут в мае 2019 года.

Политика Политика Украина потребовала провести встречу в «будапештском формате» Украинский МИД потребовал провести срочные консультации в формате Россия, Украина, Великобритания, США после инцидента в Керченском проливе.

Политика Политика Посол Саудовской Аравии вернулся в США