Его действия как дипломатического работника нарушали Венскую конвенцию. Мы выдворили его 22 ноября в связи с информацией контрразведки. Он покинул Словакию в течение 48 часов.

Словакия выслала российского дипломата по подозрению в разведывательной деятельности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Петера Пеллегрини. «Мы приняли решение 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов», — сказал глава правительства.

Словакия выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже

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