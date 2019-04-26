Политика

Украина остановила транзит российской нефтиГазета.Ru 02:04

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке. Решение это вынужденное, и страна его приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти на территории Украины.
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Словакия приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

RT на русскомвчера в 20:51

Украина остановила транзит российской нефти

Газета.Ru02:04

Украина приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Эхо Москвы05:00

«Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти

РИА Новости02:24

Словакия приостановила транзит нефти из России по нефтепроводу «Дружба»

РБКвчера в 19:36

Украина остановила транзит по нефтепроводу «Дружба»

ТАССвчера в 16:47

Украина остановила транзит нефти из РФ по «Дружбе»

ПРАЙМвчера в 17:14
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Обновлено вчера в 06:26
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Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
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Силуанов назвал сроки второго платежа Венесуэлы по долгу в $3 млрд

Венесуэла должна провести второй платеж по долгу перед Россией до конца 2019 года, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:28
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Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

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Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.
Обновлено в 03:32
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Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
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В ДТП на востоке Москвы один человек погиб и пятеро пострадали

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В Магадане вандалов задержали за надпись «город отстой» на баннере

Вандалы стерли часть надписи, гласившей: "Город золотой". Сообщается, что после их действий на баннере появилась надпись "Город отстой".
Обновлено в 05:50
Общество

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Чуть менее половины россиян (48%) приготовят к Пасхе куличи, творожную пасху и покрасят яйца, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:23
Музыка

Тейлор Свифт и Брендон Ури ругаются по-французски в новом клипе

Влюбленные мирятся только после того, как Ури дарит певице котенка — неизвестно, составит ли он компанию двум реальным кошкам певицы, которые также снялись в клипе.
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Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Авто

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Компания «УАЗ» начнет продажи своей популярной грузопассажирской модели «Буханка» Комби в исполнении Трофи 1 мая 2019 года, сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода.
Обновлено в 05:13
Общество

Милонов предложил клеить на бургеры картинки-страшилки

Милонов уверен, что такая еда представляют серьезную опасность для здоровья человека, и поэтому на упаковки с бургерами надо наклеивать предупреждения об опасности, как на сигареты.
Обновлено в 05:25
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Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статьи о пытках в ФСБ

Басманный суд удовлетворил иск Федеральной службы безопасности (ФСБ России) к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикации двух статей о пытках задержанного после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из суда.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны

Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
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Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

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Samsung попросила iFixit удалить материал о разборе Galaxy Fold

Компании iFixit, специализирующейся на разборке и ремонте устройств, пришлось удалить материал о складном смартфоне Galaxy Fold.
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Путин присвоил Василию Лановому звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации» за особые заслуги перед государством и народом.
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Армия и оружие

В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Российское Минобороны разворачивает на территории самого западного анклава России комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН", способного подавить каналы связи и управления на дальности до 5 тысяч километров.
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СБУ начала расследование против Муждабаева

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В Москве в ночь на пасхальное воскресенье, 28 апреля, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
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Дочь Янины Студилиной заболела на отдыхе

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Группа Rammstein выпустила новый клип

Месяц назад Rammstein выпустили резонансный клип Deutschland, в котором представила свой вариант краткой истории Германии с древних времен.
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