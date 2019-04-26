Политика
Украина остановила транзит российской нефтиГазета.Ru 02:04
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке. Решение это вынужденное, и страна его приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти на территории Украины.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:51
Политика
Участники войны ко Дню Победы получат 10 тысяч рублей
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Экономика
Силуанов назвал сроки второго платежа Венесуэлы по долгу в $3 млрд
Венесуэла должна провести второй платеж по долгу перед Россией до конца 2019 года, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Обновлено в 05:45
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.
Обновлено в 03:32
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
В ДТП на востоке Москвы один человек погиб и пятеро пострадали
«РИА Новости» уточняет, что в результате ДТП еще пять человек пострадали.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Магадане вандалов задержали за надпись «город отстой» на баннере
Вандалы стерли часть надписи, гласившей: "Город золотой". Сообщается, что после их действий на баннере появилась надпись "Город отстой".
Обновлено в 05:50
Общество
Почти половина россиян планирует печь куличи и красить яйца к Пасхе
Чуть менее половины россиян (48%) приготовят к Пасхе куличи, творожную пасху и покрасят яйца, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:23
Музыка
Тейлор Свифт и Брендон Ури ругаются по-французски в новом клипе
Влюбленные мирятся только после того, как Ури дарит певице котенка — неизвестно, составит ли он компанию двум реальным кошкам певицы, которые также снялись в клипе.
Обновлено в 05:53
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Авто
Новый УАЗ «Буханка» Комби Трофи выйдет в продажу 1 мая
Компания «УАЗ» начнет продажи своей популярной грузопассажирской модели «Буханка» Комби в исполнении Трофи 1 мая 2019 года, сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода.
Обновлено в 05:13
Общество
Милонов предложил клеить на бургеры картинки-страшилки
Милонов уверен, что такая еда представляют серьезную опасность для здоровья человека, и поэтому на упаковки с бургерами надо наклеивать предупреждения об опасности, как на сигареты.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статьи о пытках в ФСБ
Басманный суд удовлетворил иск Федеральной службы безопасности (ФСБ России) к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикации двух статей о пытках задержанного после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из суда.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны
Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
Обновлено в 05:06
Гаджеты
Samsung попросила iFixit удалить материал о разборе Galaxy Fold
Компании iFixit, специализирующейся на разборке и ремонте устройств, пришлось удалить материал о складном смартфоне Galaxy Fold.
Обновлено в 04:54
Политика
Путин присвоил Василию Лановому звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации» за особые заслуги перед государством и народом.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Российское Минобороны разворачивает на территории самого западного анклава России комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН", способного подавить каналы связи и управления на дальности до 5 тысяч километров.
Обновлено в 04:42
Политика
СБУ начала расследование против Муждабаева
Служба безопасности Украины начала расследование в связи с публикацией в Facebook крымскотатарского журналиста Айдера Муждабаева.
Обновлено в 05:53
Общество
Грозы обрушатся в пасхальную ночь на Москву
В Москве в ночь на пасхальное воскресенье, 28 апреля, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Дочь Янины Студилиной заболела на отдыхе
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В Петербурге сожгли 116 кг сыра и колбасы из Европы
Обновлено в 06:39
Музыка
Группа Rammstein выпустила новый клип
Месяц назад Rammstein выпустили резонансный клип Deutschland, в котором представила свой вариант краткой истории Германии с древних времен.
Обновлено в 05:06