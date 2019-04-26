Энергетика

Словакия приостановила транзит нефти из РФOilCapital.ru 07:17

Оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба» приостановил поставки российской нефти Transpetrol, оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба», приостановил поставки российской нефти.
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Словакия приостановила транзит нефти из России по нефтепроводу «Дружба»

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