Политика

В Словакии готовят резолюцию об отмене антироссийских санкцийRT на русском вчера в 22:56

Политик пояснил, что в резолюции, которая «находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев», содержится призыв к отмене антироссийских санкций, «оказывающих негативный эффект на экономику» не только Словакии, «но и остальных членов Евросоюза».
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с чего всё началось

Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций

В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ. Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы, депутат Национального совета (однопалатный парламент страны) Петер Марчек.
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Словацкие евроскептики готовят резолюцию об отмене антироссийских санкций

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Интерфаксвчера в 19:34

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Вести.Ruвчера в 19:51

Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций

Известиявчера в 17:01
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