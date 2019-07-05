Политика
В Словакии готовят резолюцию об отмене антироссийских санкцийRT на русском вчера в 22:56
Политик пояснил, что в резолюции, которая «находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев», содержится призыв к отмене антироссийских санкций, «оказывающих негативный эффект на экономику» не только Словакии, «но и остальных членов Евросоюза».
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с чего всё началось
В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ. Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы, депутат Национального совета (однопалатный парламент страны) Петер Марчек.Известиявчера в 17:01
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