В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ. Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы, депутат Национального совета (однопалатный парламент страны) Петер Марчек.

с чего всё началось

Политик пояснил, что в резолюции, которая «находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев», содержится призыв к отмене антироссийских санкций, «оказывающих негативный эффект на экономику» не только Словакии, «но и остальных членов Евросоюза».

В Словакии готовят резолюцию об отмене антироссийских санкций

Политика На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.

Шоу-бизнес Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.

Музыка Оперный фестиваль под открытым небом пройдет в Москве Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал о предстоящем в Москве втором международном фестивале «BMW Опера без границ».

Транспорт Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург» Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.

Авто Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июня Самым продаваемым кроссовером в России в июне 2019 года стала модель Hyundai Creta — жители страны купили 5955 автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности.

Футбол «Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.

Политика Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.

Шоу-бизнес Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Происшествия В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами "В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Политика МИД Украины вызвал посла Венгрии МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.

Политика Трамп пообещал установить флаг США на Марсе Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.

Политика Путин встретился с Папой Римским Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.

Футбол Дуглас Сантос прокомментировал переход в «Зенит» Бразильский левый защитник Дуглас Сантос прокомментировал переход из немецкого «Гамбурга» в петербургский клуб «Зенит».

Экономика «Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.

Экономика Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.

Происшествия Мамаева и Кокорина этапировали в колонию Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.

Политика Постпред Украины призвал СБ ООН не обсуждать закон о госязыке Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко передал председателю Совета безопасности письмо, где утверждает, что тема принятого в Киеве закона о языке не должна рассматриваться на заседаниях СБ, так как этот вопрос не оказывает влияния на поддержание международной безопасности и мира.

Космос SpaceX вновь потеряла спутники в космосе Компания SpaceХ, вероятно, упустила восемь из 60 запущенных ранее спутников системы Starlink.