Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФГазета.Ru 09:46
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
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Мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами. Вызовами, с которыми ни одна страна не сможет справиться в одиночку. У свободы есть враги. Их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы не хотим новой холодной войны.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикРЕН ТВ 03:00
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Общество
Названа причина смерти режиссера Георгия Данелии
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет в четверг, 4 апреля, в результате резкого ухудшения состояния здоровья.
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Новым пресс-секретарем Госдепа США стала Морган Ортагус
Новым официальным представителем Госдепартамента США стала бывший аналитик разведки, освещавшая на Fox News вопросы национальной безопасности, Морган Ортагус.
Обновлено в 07:21
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В Совфеде оценили заявление эстонского политика об отмене санкций
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара, который призвал обсудить отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
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Политика
Прокурор в Киеве зачитывает обвинение Вышинскому
Прокурор начал зачитывать текст обвинения на 80 страницах.
Обновлено в 08:53
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
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Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Политика
Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики
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Политика
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено вчера в 15:12
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Член комитета РФС: Кокорин и Мамаев не смогут избежать срока
Считаю, что Кокорин и Мамаев получат срок. Не желаю им этого и не хочу выглядеть пессимистом, но избежать этого им вряд ли удастся.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
Обновлено в 06:02
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Музыка
Объявлены первые участники VK Fest 2019
В социальной сети «Вконтакте» сообщили о первых участниках. В Петербурге в июле пройдет VK Fest 2019 в пятый раз.
Обновлено в 10:18
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекса»
Пользователи со всей России сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекса» днем в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 09:03
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
В Сочи сделали футбольное поле из пластиковых стаканчиков
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Морская Росгвардия в Крыму получит восемь специальных катеров «Сарган»
Обновлено вчера в 15:00
Политика
В МИДе дали оценку первому туру выборов президента на Украине
Итоги первого тура выборов президента на Украине говорят о должной оценке народом страны деятельности Петра Порошенко на посту главы государства.
Обновлено в 09:05
Политика
Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей
В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Москвичей предупредили о неблагоприятной для аллергиков погоде
Аллергикам в Москве рекомендовали начать прием профилактических препаратов из-за раннего цветения аллергенных растений.
Обновлено в 05:31
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Футбол
Сразу шесть игроков могут покинуть «МЮ» летом
По информации Sky Sports News, клуб летом могут покинуть сразу шесть игроков основной обоймы.
Обновлено в 03:18
Футбол
«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛ
Ливерпуль за год потратил больше всех денег на услуги агентов в чемпионате Англии с февраля 2018 года по январь 2019-го.
Обновлено в 09:15
Политика
Парламент Великобритании одобрил закон об отсрочке Brexit
Как писал «Профиль», 3 апреля председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС откажется предоставить очередную отсрочку по выходу Великобритании из состава объединения, если британский парламент не одобрит соглашение к 12 апреля.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Разработчики устранили недостатки боевого робота «Уран-9»
Разработчики устранили все недостатки боевого робототехнического комплекса "Уран-9", выявленные в ходе эксплуатации в Сирии.
Обновлено в 02:48