Армия и оружие

Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФГазета.Ru 09:46

В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Читать в источнике
Йенс Столтенберг
Мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами. Вызовами, с которыми ни одна страна не сможет справиться в одиночку. У свободы есть враги. Их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы не хотим новой холодной войны.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикРЕН ТВ 03:00

Подробнее о событии

В МИДе назвали глупым сравнение Сталина, Гитлера и ИГ

Газета.Ru10:13

МИД ответил главе НАТО по поводу Сталина, Гитлера и ИГ

News.ru08:28

Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине

Lenta.ru04:10

МИД ответил сравнившему Сталина с Гитлером и ИГ главе НАТО

РБК07:06

В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ

Известия06:40

Зюганов отреагировал на слова генсека НАТО о Сталине

РИА Новости06:31

Зюганов призвал генсека НАТО учиться на успехах Сталина

Life.ru08:16

Норвегия сгорела от стыда за ложь генсека НАТО

Вести.UZ05:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Общество

Названа причина смерти режиссера Георгия Данелии

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет в четверг, 4 апреля, в результате резкого ухудшения состояния здоровья.
Обновлено в 08:22
Политика

Новым пресс-секретарем Госдепа США стала Морган Ортагус

Новым официальным представителем Госдепартамента США стала бывший аналитик разведки, освещавшая на Fox News вопросы национальной безопасности, Морган Ортагус.
Обновлено в 07:21
Политика

В Совфеде оценили заявление эстонского политика об отмене санкций

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара, который призвал обсудить отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 08:03
Политика

Прокурор в Киеве зачитывает обвинение Вышинскому

Прокурор начал зачитывать текст обвинения на 80 страницах.
Обновлено в 08:53
Общество

Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать

Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Политика

Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС

Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Политика

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

Президент Украины Петр Порошенко принял условия лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского и согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, заявил представитель его штаба Олег Медведев.
Обновлено в 10:16
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено вчера в 15:12
Футбол

Член комитета РФС: Кокорин и Мамаев не смогут избежать срока

Считаю, что Кокорин и Мамаев получат срок. Не желаю им этого и не хочу выглядеть пессимистом, но избежать этого им вряд ли удастся.
Обновлено в 08:36
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Происшествия

Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
Обновлено в 06:02
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области

Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Музыка

Объявлены первые участники VK Fest 2019

В социальной сети «Вконтакте» сообщили о первых участниках. В Петербурге в июле пройдет VK Fest 2019 в пятый раз.
Обновлено в 10:18
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекса»

Пользователи со всей России сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекса» днем в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 09:03
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол

В Сочи сделали футбольное поле из пластиковых стаканчиков

Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Морская Росгвардия в Крыму получит восемь специальных катеров «Сарган»

Обновлено вчера в 15:00
Политика

В МИДе дали оценку первому туру выборов президента на Украине

Итоги первого тура выборов президента на Украине говорят о должной оценке народом страны деятельности Петра Порошенко на посту главы государства.
Обновлено в 09:05
Политика

Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей

В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Общество

Москвичей предупредили о неблагоприятной для аллергиков погоде

Аллергикам в Москве рекомендовали начать прием профилактических препаратов из-за раннего цветения аллергенных растений.
Обновлено в 05:31
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость

Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Футбол

Сразу шесть игроков могут покинуть «МЮ» летом

По информации Sky Sports News, клуб летом могут покинуть сразу шесть игроков основной обоймы.
Обновлено в 03:18
Футбол

«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛ

Ливерпуль за год потратил больше всех денег на услуги агентов в чемпионате Англии с февраля 2018 года по январь 2019-го.
Обновлено в 09:15
Политика

Парламент Великобритании одобрил закон об отсрочке Brexit

Как писал «Профиль», 3 апреля председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС откажется предоставить очередную отсрочку по выходу Великобритании из состава объединения, если британский парламент не одобрит соглашение к 12 апреля.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Разработчики устранили недостатки боевого робота «Уран-9»

Разработчики устранили все недостатки боевого робототехнического комплекса "Уран-9", выявленные в ходе эксплуатации в Сирии.
Обновлено в 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иосиф Виссарионович Сталин
Советский государственный деятель
Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года - руководитель Советского государства. Генералиссимус Советского Союза. Маршал Советского Союза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное