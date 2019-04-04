Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФГазета.Ru 09:46

Мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами. Вызовами, с которыми ни одна страна не сможет справиться в одиночку. У свободы есть враги. Их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы не хотим новой холодной войны.

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