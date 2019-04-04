Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФГазета.Ru 09:46

У свободы есть враги, и их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а “Исламское государство” нельзя было бы победить диалогом.

В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ

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