Политика

Слова Помпео об устрашении России оценили в ГосдумеГазета.Ru 05:26

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".
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Помпео: для «устрашения России» Германия должна увеличить расходы на оборону

Вести.Ru04:34

США потребовали от Германии увеличить траты на армию для «устрашения России»

Московский Комсомолец04:28

В Госдуме оценили слова Помпео о НАТО как инструменте «устрашения России»

RT на русском05:05

США потребовали от ФРГ увеличить расходы на оборону для «устрашения России»

РИА Новости04:13

Помпео: НАТО является важным инструментом для устрашения России

Комсомольская правда04:11

Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме

Газета.Ru05:26

Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России

ТАСС02:50
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Происшествия

Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске

Обновлено в 06:05
Общество

В Сочи арестовали старообрядческий храм

На старообрядческий храм Успения Богородицы в Имеретинской долине в Сочи наложили арест, а прихожанам запретили заходить на его территорию, сообщил постоянный член комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонид Севастьянов.
Обновлено в 07:40
Авто

Эксперты назвали эффективные способы экономии топлива

Эксперты составили перечень рекомендаций о способах экономии топлива водителями.
Обновлено в 08:09
Общество

Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив

Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 05:43
Авто

Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей

В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35
Футбол

«Спартак» забавно отметил День защиты детей

Обновлено в 06:35
Политика

Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО

Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал смешное архивное видео с маленьким сыном

Сергей Лазарев в Международный день защиты детей решил сделать подарок поклонникам и опубликовал архивное видео с сыном Никитой.
Обновлено в 06:23
Общество

В России супруги смогут написать совместное завещание

Составление супругами совместного завещания и заключение гражданами наследственного договора стало возможно с 1 июня согласно вступившим сегодня в силу поправкам в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обновлено вчера в 21:34
Наука

Дно океанов может перерабатываться в алмазы

Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых

Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.
Обновлено вчера в 08:56
Наука

Медики назвали три основные причины развития рака легких

Обновлено в 06:49
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

В центре Москвы активисты движения «Лев против» устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов»

Обновлено в 01:02
Футбол

Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

Обновлено в 07:34
Происшествия

Гоша Куценко подрался с Алексеем Воробьевым в туалете

Обновлено в 07:59
Здоровье

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:38
Культура

Музеи страны получат 24 тысячи произведений искусства от Минкульта

«В прошлом году произошел беспрецедентный случай возвращения нашей стране огромной коллекции - 53 тысячи предметов, это живопись, скульптура, графика, плакат, произведения монументального, декоративного и народного искусства», – заявил Мединский.
Обновлено в 08:43
Общество

Радий Хабиров высказался об отношении населения республики к запрету на продажу алкоголя

Напомним, по инициативе Хабирова в Башкирии запретили продажу алкоголя в дни проведения традиционных Сабантуев.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Путешествия

Испанский курорт составит «черный список» туристов

Обновлено в 07:43
Здоровье

Кузнецова получила премию в области редких заболеваний «Синяя птица»

Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анну Кузнецову наградили национальной общественной премией в области редких заболеваний "Синяя птица".
Обновлено в 05:54
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Авто

Росстандарт информирует об отзыве 330 автомобилей Mercedes-Benz

МОСКВА, 31 мая 2019 г. – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 330 автомобилей марки Mercedes-Benz X-Class (тип 470).
Обновлено вчера в 10:16
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о неудачном шопинге

Обновлено в 01:30
Гаджеты

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу

Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
Обновлено в 05:43
Наука

Саблезубые кошки оказались куда более жестокими, чем думали ученые

Ранее палеонтологи считали, что они слишком хрупкие для того, чтобы пробить кость – однако ученые ошибались.
Обновлено в 07:19
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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