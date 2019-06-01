Политика

Слова Помпео об устрашении России оценили в ГосдумеГазета.Ru 05:26

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".
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Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме

Газета.Ru10:01

В Госдуме оценили слова Помпео о НАТО как инструменте «устрашения России»

RT на русском05:05

США потребовали от Германии увеличить траты на армию для «устрашения России»

Московский Комсомолец04:28

США потребовали от ФРГ увеличить расходы на оборону для «устрашения России»

РИА Новости04:13

Помпео: НАТО является важным инструментом для устрашения России

Комсомольская правда04:11

Помпео: для «устрашения России» Германия должна увеличить расходы на оборону

Вести.Ru04:34

Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России

ТАСС02:50
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19

Количество пострадавших в результате взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 19 человек.
Обновлено в 06:36
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Политика

Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Экономика

Меньше половины российских врачей и учителей ждут роста зарплат

Работники сфер обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности в целом оценивают перспективы позитивно (48%).
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком

В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 09:43
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В центре Москвы произошла стычка между активистами движения «Лев против» и молодыми людьми, отдыхавшими в «Яме»

Обновлено в 09:02
Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Обновлено в 08:04
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Происшествия

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Космос

На Восточном завершили электрические испытания спутника «Метеор-М»

Обновлено вчера в 00:21
Футбол

Гаттузо ведет переговоры с «Лацио»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может в межсезонье возглавить «Лацио».
Обновлено в 09:53
Происшествия

Гоша Куценко подрался с Алексеем Воробьевым в туалете

Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Челка в моде: певица Жасмин впервые за долгое время сменила прическу

Поклонники единогласно решили, что Жасмин помолодела на 20 лет, сменив прическу.
Обновлено в 08:40
Общество

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Футбол

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль», финал Лиги чемпионов, история Уго Льориса

После перехода голкипера в "Тоттенхэм" и нескольких лет в Лондоне общественность стала обращать внимание на скромное количество трофеев Льориса.
Обновлено 30 мая в 12:15
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России

Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено вчера в 15:07
Политика

Пушков рассказал, при каком условии Зеленскому объявят импичмент

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внутриполитическую борьбу президента Украины Владимира Зеленского с оппонентами.
Обновлено в 08:49
Кино

Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма «Рокетмен» в цензуре

Создатели фильма "Рокетмен" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.
Обновлено в 05:02
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл поддержали ЛГБТ-пары

Принц Гарри и Меган Маркл выступили с официальным заявлением в поддержку нетрадиционных пар.
Обновлено в 06:25
Политика

Луценко рассказал о «рейдерской атаке» на город в Киевской области

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке" на 18-тысячный город в Киевской области.
Обновлено в 07:24
Происшествия

На предприятии в Чехове загорелись цистерны с топливом

Три цистерны с дизельным топливом загорелись на предприятии в городском округе Чехов Московской области.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

В Судане военные открыли огонь по протестующим

В Хартуме, столице Судана, военная полиция открыла огонь по участникам акции протеста после начавшихся столкновений.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала нападки Собчак в ее адрес «дешевыми понтами»

В своем блоге в Instagram певица назвала нападки светской львицы "дешевыми понтами".
Обновлено вчера в 01:15
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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