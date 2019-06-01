Политика

Слова Помпео об устрашении России оценили в ГосдумеГазета.Ru 05:26

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".
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Ранее Помпео заявил в интервью таблоиду Bild
, что Германия должна увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП, так как НАТО является важным инструментом "в деле устрашения России".
РИА Новости10:26

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Помпео: НАТО является важным инструментом для устрашения России

Комсомольская правда04:11

Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме

Газета.Ru10:01

США потребовали от Германии увеличить траты на армию для «устрашения России»

Московский Комсомолец04:28

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Взгляд.ру04:17

В Госдуме прокомментировали призыв Помпео к Германии по расходам на оборону

РИА Новости10:26

В Госдуме оценили слова Помпео о НАТО как инструменте «устрашения России»

RT на русском05:05

Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России

ТАСС02:50
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
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Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19

Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
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Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

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Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
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Авто

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В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

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Индия уступила Китаю звание самой быстроразвивающейся экономики мира

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Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
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Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

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Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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