Слова Помпео об устрашении России оценили в ГосдумеГазета.Ru 05:26

с чего всё началось

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".

Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме

Гаджеты Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19 Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.

Спорт СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".

Общество Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.

Космос В Сети показали первую съемку солнечного затмения 1900 года В Сети показали первую документальную съемку солнечного затмения 1900 года, сделанную иллюзионистом Джоном Невилом Маскелином.

Шоу-бизнес Экс-супруга Башарова с сыном покинула Россию Бывшая жена актёра и телеведущего Марата Башарова Елизавета купила билеты в Доминикану для себя и сына.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Авто Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.

Авто Концепт-кар Renault For Russia оснастят камином Довольно просторный салон Renault For Russia больше напоминает миниатюрный современный офис, чем интерьер автомобиля.

Авто Шестилетний Corvette получил внешность из 1967 года Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы приобрести себе классический Corvette, но потом передумали из-за того, что он показался вам слишком устаревшим, то у тюнингового ателье Karl Kustoms есть для вас интересное предложение.

Музыка Группа «Фабрика» ищет новую солистку Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.

Футбол В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Финансы Аэропорт Домодедово получил убыток впервые за долгое время У Домодедово на 5,6% возросла выручка до 42,9 млрд руб, на 8% — операционные расходы до 32,3 руб. Операционная прибыль составила 10,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло с 2,49 на конец 2017 года до 3,76 на конец 2018-го.

Экономика Индия уступила Китаю звание самой быстроразвивающейся экономики мира Индия окончательно уступила Китаю звание самой быстроразвивающейся экономики в мире, сообщает в пятницу, 31 мая, BBC News.

Общество Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.

Шоу-бизнес Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.

Общество В Петербурге многодетным семьям подарили микроавтобусы В Смольном состоялась торжественная церемония вручения ключей от пассажирских микроавтобусов многодетным семьям Санкт-Петербурга.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Наука Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.