Слова Помпео об устрашении России оценили в ГосдумеГазета.Ru 05:26

с чего всё началось

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".

Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме

Происшествия Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 27 Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек.

Общество В России отменили внутрисетевой и национальный роуминг Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно отменяют в России с 1 июня.

Авто Названы самые выносливые японские автомобили 90-х годов Эксперты портала DriveNN назвали самые выносливые автомобили японских марок из 1990-х годов.

Политика Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой, который произошёл в городе Вирджиния-Бич.

Футбол Тоттенхэм — Ливерпуль 0:1 (2-й тайм) Финальный матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" начался с пенальти в ворота "шпор" за игру рукой уже на второй минуте.

Теннис Серена Уильямс проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос» Серена Уильямс владеет рекордом Открытой эры по количеству выигранных турниров «Большого шлема» (23).

Происшествия При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.

Политика Луценко обвинил Россию в подготовке блокады украинской ГТС Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа на зиму, в связи с этим можно сделать вывод, что Москва намерена устроить блокаду украинских ГТС.

Шоу-бизнес Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей С сегодняшнего дня, 1 июня, вступает в силу постановление правительства РФ, регулирующее оформление тюнинга автомашин, подписанное премьером Дмитрием Медведевым в апреле 2019 года.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Футбол Московское «Динамо» подписало Кадири Кадири выступает за тульский "Арсенал" с лета 2018 года на правах аренды.

Общество Владимир Зеленский показал подросших детей 41-летний президент Украины Владимир Зеленеский практически не пускает публику в свою личную жизнь.

Футбол В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Общество Лимит трат российских пенсионеров в день составляет 200 рублей За вычетом обязательных расходов на оплату коммунальных услуг и лекарства, среднестатистическому российскому пенсионеру остается на траты в день не более 200 рублей, – подсчитала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Шоу-бизнес Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.

Авто Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.

Гаджеты Xiaomi планирует повысить цены на Redmi K20 и K20 Pro Для сравнения: в Китае Xiaomi Redmi K20 стоит примерно 18,7 тысячи рублей, K20 Pro – 24,3 тысячи рублей.

Происшествия Пять человек пострадали при землетрясении в Албании Пострадавшими числятся пять человек. Отметим, что эпицентр землетрясения располагался неподалеку от города Корча.

Политика Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины.