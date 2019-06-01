Политика
Слова Помпео об устрашении России оценили в ГосдумеГазета.Ru 05:26
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".
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с чего всё началось
Ранее Помпео заявил в интервью таблоиду Bild, что Германия должна увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП, так как НАТО является важным инструментом "в деле устрашения России".РИА Новости10:26
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США потребовали от Германии увеличить траты на армию для «устрашения России»
Московский Комсомолец04:28
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