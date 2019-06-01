Политика

Слова Помпео об устрашении России оценили в ГосдумеГазета.Ru 05:26

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".
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с чего всё началось
Ранее Помпео заявил в интервью таблоиду Bild
, что Германия должна увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП, так как НАТО является важным инструментом "в деле устрашения России".
РИА Новости10:26

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В Госдуме прокомментировали призыв Помпео к Германии по расходам на оборону

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Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме

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В Госдуме оценили слова Помпео о НАТО как инструменте «устрашения России»

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Помпео: для «устрашения России» Германия должна увеличить расходы на оборону

Вести.Ru04:34

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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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