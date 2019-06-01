Слова Помпео об устрашении России оценили в ГосдумеГазета.Ru 05:26

с чего всё началось

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".

Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме

Происшествия Во Франции грабители за пять минут украли около сотни пар очков За пять минут грабители смогли похитить около ста пар солнцезащитных очков вместе со стендами.

Спорт Хореограф Медведевой повторил новую показательную программу фигуристки Миша Ге, хореограф двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, повторил новое показательное выступление фигуристки.

Авто Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.

Армия и оружие Министр обороны Латвии попросил в США денег на «Пэтриот» Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, находящийся с визитом в Вашингтоне, выступил в Центре стратегических и международных исследований.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Происшествия В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда Четыре вагона пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск - Владивосток сошли утром с рельсов на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальской железной дороги.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Общество Татарстан вводит дополнительные меры господдержки многодетных семей Новые меры поддержки многодетных семей будут реализованы в Татарстане с 1 января 2020 года.

Шоу-бизнес Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой В марте 2003 года уроженец Казани Владимир Вавилов основал и стал председателем правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой.

Наука Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.

Шоу-бизнес Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.

Политика Глава Пентагона посоветовал Китаю поддерживать хорошие отношения с США Китаю следует поддерживать хорошие отношения с США, потому что это будет отвечать интересам Пекина, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Политика Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.

Спорт ВФЛА выполнила последнее требование IAAF для восстановления в правах Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью оплатила задолженность перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и этим выполнила последнее требование дорожной карты по восстановлению в правах, сообщил 1 июня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Происшествия Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.

Наука Hyundai представила двухэтажный электробус Компания Hyundai представила свой первый электрический двухэтажный автобус.

Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Технологии Как дети взаимодействуют с «умными» колонками Согласно исследованию, проведенному радиостанцией NPR совместно с аналитической компанией Edison Research, к концу 2018 года в домах у 53 млн американцев было установлено 119 млн «умных» колонок.