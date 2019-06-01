Слова Помпео об устрашении России оценили в ГосдумеГазета.Ru 05:26

с чего всё началось

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".

Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме

Происшествия Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.

Происшествия В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.

Происшествия В Петербурге три человека пострадали при наезде автомобиля В Санкт-Петербурге в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов пострадали три человека.

Шоу-бизнес Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона Снимок с торжества разместила в Instagram директор и худрук театра Надежда Бабкина, тоже поздравившая Королеву.

Экономика Уголовник Ходорковский рассуждал о коррупции на гаагском форуме Беглый бизнесмен Михаил Ходорковский выступил перед правозащитниками и студентами Лейденского университета в рамках организованного фондом RaamOpRusland форума.

Политика На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.

Спорт «Тюмень» впервые выиграла чемпионат России по мини-футболу Тюмень обыграла КПРФ со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу и впервые в своей истории стала чемпионом страны.

Шоу-бизнес Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.

Общество Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек.

Общество Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.

Авто Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.

Здоровье В Архангельске открылся новый гемодиализный центр С новой рабочей недели на учёт в новом центре встанут порядка 200 подопечных.

Политика Китай начал проверку американской компании FedEx после жалоб Huawei Китайские власти сегодня начали расследование в отношении деятельности американской службы доставки FedEx после ряда жалоб от производителя электроники Huawei.

Общество Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой В марте 2003 года уроженец Казани Владимир Вавилов основал и стал председателем правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой.

Кино Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен» Британский певец Элтон Джон дал комментарий по поводу удаления сцен из фильма "Рокетмен" в российском прокате, сообщает RT.

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Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.

Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Общество Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.

Транспорт Регистрационное отделение ГИБДД на Ботанике переходит на новый режим работы ГИБДД Екатеринбурга сообщила о новом режиме работы в одном из регистрационных отделений. Вскоре здесь изменится порядок приёма заявителей.