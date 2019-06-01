Политика

Слова Помпео об устрашении России оценили в ГосдумеГазета.Ru 05:26

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".
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с чего всё началось
Ранее Помпео заявил в интервью таблоиду Bild
, что Германия должна увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП, так как НАТО является важным инструментом "в деле устрашения России".
РИА Новости10:26

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали призыв Помпео к Германии по расходам на оборону

РИА Новости10:26

Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России

ТАСС02:50

Помпео: для «устрашения России» Германия должна увеличить расходы на оборону

Вести.Ru04:34

США потребовали от Германии увеличить траты на армию для «устрашения России»

Московский Комсомолец04:28

Помпео: НАТО является важным инструментом для устрашения России

Комсомольская правда04:11

В Госдуме оценили слова Помпео о НАТО как инструменте «устрашения России»

RT на русском05:05

Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме

Газета.Ru10:01
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 43

Обновлено в 11:05
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса

Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Оставившую двух детей в хостеле в Котельниках женщину задержали

Женщину, оставившую двух детей в хостеле в Котельниках, задержали.
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Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 13:09
Происшествия

В Петербурге три человека пострадали при наезде автомобиля

В Санкт-Петербурге в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов пострадали три человека.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл может вскоре объявить о второй беременности

Обновлено в 10:46
Культура

Автор «Сталингулага» записал ролик про протесты в Екатеринбурге

Обновлено в 04:45
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Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

Снимок с торжества разместила в Instagram директор и худрук театра Надежда Бабкина, тоже поздравившая Королеву.
Обновлено в 10:21
Экономика

Уголовник Ходорковский рассуждал о коррупции на гаагском форуме

Беглый бизнесмен Михаил Ходорковский выступил перед правозащитниками и студентами Лейденского университета в рамках организованного фондом RaamOpRusland форума.
Обновлено в 12:00
Политика

На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России

Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.
Обновлено вчера в 13:31
Спорт

«Тюмень» впервые выиграла чемпионат России по мини-футболу

Тюмень обыграла КПРФ со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу и впервые в своей истории стала чемпионом страны.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак

Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек.
Обновлено в 12:04
Общество

Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.
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Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Здоровье

В Архангельске открылся новый гемодиализный центр

С новой рабочей недели на учёт в новом центре встанут порядка 200 подопечных.
Обновлено в 09:00
Политика

Китай начал проверку американской компании FedEx после жалоб Huawei

Китайские власти сегодня начали расследование в отношении деятельности американской службы доставки FedEx после ряда жалоб от производителя электроники Huawei.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги

Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 11:49
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
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Общество

Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой

В марте 2003 года уроженец Казани Владимир Вавилов основал и стал председателем правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой.
Обновлено в 10:49
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Обновлено в 11:01
Кино

Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон дал комментарий по поводу удаления сцен из фильма "Рокетмен" в российском прокате, сообщает RT.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Капитана лайнера, устроившего аварию на Дунае, арестовали на месяц

Суд в Будапеште принял решение арестовать на один месяц 64-летнего капитана круизного лайнера Viking Sygin, который врезался в прогулочный катер с туристами во время прогулки на Дунае.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес

Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану

Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане

На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
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Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
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Транспорт

Регистрационное отделение ГИБДД на Ботанике переходит на новый режим работы

ГИБДД Екатеринбурга сообщила о новом режиме работы в одном из регистрационных отделений. Вскоре здесь изменится порядок приёма заявителей.
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Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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