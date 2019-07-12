Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губамВести.Ru 14:54
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь". Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировала германская радиостанция Antenne Bayern, ссылаясь на эксперта по чтению по губам, Юдит Хартер.
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Врач назвала болезнь, из-за которой Меркель могут преследовать приступы дрожи
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