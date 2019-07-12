Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь". Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировала германская радиостанция Antenne Bayern, ссылаясь на эксперта по чтению по губам, Юдит Хартер.

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

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