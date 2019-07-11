Политика

Слова Меркель во время приступа прочитали по губамРИА Новости 13:44

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи. Глава немецкого правительства почувствовала недомогание во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.
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Названа фраза, которую Меркель шептала во время приступа дрожи

Взгляд.ру14:16

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

РИА Новости18:05

Стали известны слова Меркель во время приступа дрожи

Lenta.ru14:17

Эксперт рассказала, что повторяла Меркель во время последнего приступа дрожи

ТАСС15:38

Эксперт расшифровал слова Меркель во время приступа дрожи

Газета.Ru17:14

Специалист расшифровала слова Меркель во время приступа дрожи

Российская газета15:12

Эксперт попыталась прочитать по губам слова Меркель во время приступа

РБК15:57
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Финский политик
Финский политик; председатель Социал-демократической партии, спикер финского парламента, премьер-министр Финляндии с 6 июня 2019 года. Ранее - министр финансов Финляндии.
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