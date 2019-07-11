Политика
Слова Меркель во время приступа прочитали по губамРИА Новости вчера в 13:44
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи. Глава немецкого правительства почувствовала недомогание во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.
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с чего всё началось
Глава немецкого правительства Ангела Меркель во время третьего приступа дрожи произносила фразу "Я справлюсь" ("Ich schaffe das" - прим. ред.). Об этом в интервью радиостанции Antenne Bayern сообщила специалист по чтению по губам Джудит Хартер.Российская газетавчера в 15:12
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