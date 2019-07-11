с чего всё началось

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи. Глава немецкого правительства почувствовала недомогание во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.

Слова Меркель во время приступа прочитали по губам

Политика Меркель рассказала о состоянии своего здоровья Три приступа дрожи за три недели - Ангела Меркель поведала в каком состоянии находится ее здоровье.

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