Политика

Слова Меркель во время приступа прочитали по губамРИА Новости вчера в 13:44

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи. Глава немецкого правительства почувствовала недомогание во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.
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Глава немецкого правительства Ангела Меркель во время третьего приступа дрожи произносила фразу "Я справлюсь" ("Ich schaffe das" - прим. ред.). Об этом в интервью радиостанции Antenne Bayern сообщила
 специалист по чтению по губам Джудит Хартер.
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Фразу Меркель во время приступа прочли по губам

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Слова Меркель во время приступа прочли по губам

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Финский политик
Финский политик; председатель Социал-демократической партии, спикер финского парламента, премьер-министр Финляндии с 6 июня 2019 года. Ранее - министр финансов Финляндии.
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