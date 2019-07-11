Политика
Слова Меркель во время приступа дрожи прочли по губамРИА Новости 13:44
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи. Глава немецкого правительства почувствовала недомогание во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:25, Вашингтон
Здоровье
Ученые признали прививки от гриппа безопасными для беременных женщин
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В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
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ЦБ в разы удешевит прием безналичных платежей
Участники рынка предложили установить для торговых точек тариф за прием платежей по QR-кодам от 0,2 до 0,7% от суммы операции.
Обновлено в 15:06
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум
Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
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Происшествия
Летевший из Санкт-Петербурга в Грецию самолет столкнулся с птицей
По данным «Фонтанки», жители Санкт-Петербурга, которые после отдыха на Корфу должны были вернуться домой, застряли в греческом аэропорту в результате сложившейся ситуации.
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Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы
Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
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Происшествия
В Греции из-за шторма погибли российские туристы
В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
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Происшествия
Подозреваемый во взятке замглавы Пенсионного фонда подал в отставку
Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, подозреваемый в получении взятки, подал в отставку, рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
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Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо
Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено в 15:35
Политика
В офисе президента Украины начались обыски
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) проводит обыски в офисе президента, изучая протоколы совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) времен президентства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:35
Интернет
Microsoft представила новый вид авторизации в Windows 10
Microsoft представила в Windows 10 функцию «без пароля», опробовать её могут участники программа предварительной оценки Insider Preview.
Обновлено в 13:39
Космос
В космосе нашли золотой астероид
Ученые NASA обнаружили астероид «Пcиxeя 16», состоящий из плaтины, жeлeза, никeля и зoлoта.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
«Выглядит на 70»: Жади из «Клона» показала фото без макияжа и фильтров
Недавно Джованна поделилась селфи без макияжа и фильтров.
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Армия и оружие
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Политика
Украину на встрече в «нормандском формате» представит Пристайко
Как сообщает информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу президента Украины, замруководителя администрации украинского лидера Вадим Пристайко будет представлять страну на встрече советников глав государств нормандского формата, куда входит Россия, Германия и Франция.
Обновлено в 16:11
Происшествия
В Калифорнии два подростка попытались проникнуть в ядерный центр
Два подростка попытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра Vallecitos GE Hitachi в Калифорнии, но были задержаны, сообщили РИА Новости в полиции округа Аламеда.
Обновлено в 15:56
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за сильной жары
Обновлено вчера в 19:48
Политика
МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 09:29
Здоровье
Врачи назвали три признака разрушения печени
Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
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Шоу-бизнес
Геннадий Малахов раскритиковал программу «Жить здорово»
Как оказалось, претензии к звезде «Первого канала» имеет и другой телевизионный врач – Геннадий Малахов.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51