Футбол
Сломавший Чалову нос игрок «Сочи» записал видео с извинениямиРБК 05:31
Защитник «Сочи» Иван Миладинович лично извинился перед форвардом ЦСКА Федором Чаловым и записал видео c извинениями, сообщает Sport24. После столкновения с сербским футболистом в ходе матча пятого тура чемпионата России у нападающего диагностировали перелом носа со смещением.
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