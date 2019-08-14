с чего всё началось

Пресс-служба «Сочи» объявила, что защитник клуба Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча решением контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Причиной стал момент в концовке матча пятого тура РПЛ.

Миладинович дисквалифицирован на четыре матча

Футбол «Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.

Происшествия Атамбаеву предъявили новые обвинения Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам.

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Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

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Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

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Происшествия В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.

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Технологии Отпечатки пальцев миллиона человек оказались в свободном доступе Специалисты по кибербезопасности Ноам Ротэм и Рэн Локар обнаружили незащищенную базу данных, содержащую отпечатки пальцев, изображения лиц, имена, пароли и другую персональную информацию более чем миллиона пользователей биометрической системы BioStar 2.

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Политика Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

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Происшествия Уголовное дело возбуждено после ДТП с пятью погибшими на Кубани Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае по факту ДТП на трассе, в результате которого пять человек погибли и шестеро пострадали, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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