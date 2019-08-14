Футбол
Миладинович дисквалифицирован на четыре матчаRT на русском 09:40
Пресс-служба «Сочи» объявила, что защитник клуба Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча решением контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Причиной стал момент в концовке матча пятого тура РПЛ.
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Как сообщает пресс-служба сочинцев в «Твиттере», защитник Иван Миладинович, травмировавший форварда «армейцев», получил наказание в виде дисквалификации на четыре матча.Чемпионат09:36
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