Футбол

Миладинович дисквалифицирован на четыре матчаRT на русском 09:40

Пресс-служба «Сочи» объявила, что защитник клуба Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча решением контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Причиной стал момент в концовке матча пятого тура РПЛ.
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Как сообщает пресс-служба сочинцев в «Твиттере
», защитник Иван Миладинович, травмировавший форварда «армейцев», получил наказание в виде дисквалификации на четыре матча.
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