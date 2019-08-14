Футбол

Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матчаРБК вчера в 10:00

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ. Об этом сообщает официальный Twitter «Сочи».
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