Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ. Об этом сообщает официальный Twitter «Сочи».

Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча

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