Футбол
Слишком много желтых: футболист «Ростова» Маттиас Норманн пропустит матч с «Локомотивом»Donday.ru 16:00
Спортсмен дисквалифицирован из-за большого количества желтых карточек. Футболист ФК «Ростов» Маттиас Норманн не попадет в 25-й тур РПЛ. Дело в том, что спортсмен получил слишком много желтых карточек в предыдущих матчах.
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Бомбардир.ру19 апреля в 10:40
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