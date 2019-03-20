Наука
Слишком горячий чай и кофе могут быть смертельно опаснымиПервый Тульский 01:00
Американские ученые провели исследование и выяснили, что горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными. Как оказалось, эти горячие напитки могут стать причиной развития рака пищевода.
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Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Экономика
Reuters узнал о планах Citigroup конфисковать золото Венесуэлы в счет погашения кредита
По условиям контракта с входящим в Citigroup банком Citibank Венесуэла должна была 11 марта погасить первую часть кредита – $1,1 млрд, сообщили четыре источника агентства, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Экономика
В России стали строить меньше жилья
В январе и феврале 2019 года в России построили 9,2 миллиона квадратных метров жилья — на миллион меньше, чем в январе и феврале 2018-го.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
США вложат шесть миллиардов долларов в модернизацию танка M-1 Abrams
За три года США вложат около шести миллиардов долларов в модернизацию танка M-1 Abrams, это почти в два раза больше, чем было потрачено при экс-президенте США Бараке Обаме, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»
Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Здоровье
Росконтроль составил рейтинг самых свежих цыплят
Специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей Росконтроль исследовали шесть брендов цыплят-бройлеров: «Петелинка», «Приосколье», «Петруха», «Троекурово», «Мираторг» и «Ясные зори».
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Похороны Юлии Началовой откладывали трижды
Прощание с артисткой откладывали трижды. Сначала появились сведения, что за участок на Троекуровском кладбище запросили миллион.
Обновлено вчера в 23:34
Здоровье
Ученые назвали главный фактор риска рождения ребенка с синдромом Дауна
Возраст матери является главным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Теннис
Евгения Родина завершила выступление на турнире Miami Open
Обновлено в 02:14
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
Представитель НОВАТЭКа сказал РБК, что «президентом и правительством даны все необходимые поручения с целью своевременного решения вопросов финансирования строительства объектов инфраструктуры терминала «Утренний», в том числе связанных с финансированием работ в 2019 году».
Обновлено в 01:32
Происшествия
Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы
Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
Космос
Компания Boeing отложила запуск к МКС нового беспилотного корабля
Американская корпорация Boeing перенесла на три месяца запуск нового беспилотника CST-100 Starliner, который в апреле должен был отправиться к МКС.
Обновлено вчера в 21:13
Спорт
Загитова прокомментировала триумфальное выступление на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в японском Сайтаме.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Культура
Пескова заметили в компании Джона Траволты
В социальных сетях появилось видео с мероприятия, на котором побеседовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и звезда Голливуда актер Джон Траволта.
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Экономика
Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублей
Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие
В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57
Разрабатываемая концерном Lockheed Martin система обнаружения истребителей-невидимок может повысить шансы «старого» американского F-15C в бою против российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет National Interest.
Обновлено в 00:58
Путешествия
Эксперты выяснили, куда чаще всего летают родители с младенцами
Чаще всего родители берут с собой малыша в поездки по стране – в 86% случаев.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Ника Белоцерковская выходит замуж
Сегодня автор кулинарных книг получила достаточно необычное предложение руки и сердца — писатель Джон Шемякин заявил о намерении жениться в Facebook.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Общество
ВЦИОМ назвал самое частое нарушение потребительских прав в России
Россияне, столкнувшиеся в 2018 году с нарушениями потребительских прав, чаще всего жаловались на продажу товаров с истекшим сроком годности – таких 47%, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за плохого самочувствия
Певица Елена Ваенга заявила об отмене концертов в четырех городах России по причине плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.
Обновлено вчера в 23:07