Наука

Слишком горячий чай и кофе могут быть смертельно опаснымиПервый Тульский 01:00

Американские ученые провели исследование и выяснили, что горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными. Как оказалось, эти горячие напитки могут стать причиной развития рака пищевода.
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Горячий чай смертельно опасен

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ТАССвчера в 08:39
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