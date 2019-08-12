Футбол
Следующим летом Кавани перейдет в клуб БекхэмаSoccer.ru 08:56
Нападающий Эдинсон Кавани по истечении контракта с ПСЖ планирует перейти свободным агентом в «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму. Переход уругвайского нападающего в «Майами» станет первым громким приобретением команды. Ожидается, что Эдинсон совершит переход на правах свободного агента.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке
Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».
Обновлено в 08:17
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Дима Билан покупает одежду на блошином рынке
Дима Билан побывал на блошином рынке, где приобрел вещи в стиле ретро. Об этом он подробно рассказал на своей странице в соцсети.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв
Обновлено в 10:53
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко».
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Турция заинтересовалась российскими Су-35
Обновлено в 03:22
Общество
19 лет назад затонула подводная лодка «Курск»
10 августа 2000 года по плану учений атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» — совсем молодая по меркам флотской жизни субмарина, неполных шести лет от роду — вышел на учебное задание недалеко от Кольского залива.
Обновлено в 07:16
Здоровье
Мэр Балаково ответил на жалобу об отсутствии льготного лекарства
Глава города Балаково Саратовской области Роман Ирисов принял решение обратиться в прокуратуру после жалобы местной жительницы Анастасии Ламзовой, которая с мая не может получить льготное лекарство для больного ребёнка.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Кино
Первая часть «Оно» повторно выйдет в российский прокат
Обновлено в 10:17
Транспорт
Четыре федеральные трассы сменили скоростной режим
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
ВСУ семь раз нарушили перемирие в Донбассе – ДНР
За истекшие сутки украинские силовики семь раз открывали огонь по прифронтовым территориям ДНР.
Обновлено 10 августа в 04:25
Происшествия
Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк
Сотрудники ФСБ России, похитившие 136 миллионов рублей в ходе налета на банк, готовились к «операции» несколько дней.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Кино
Жена Гафта рассказала о состоянии здоровья артиста
Народная артистка России Ольга Остроумова, являющаяся женой актёра Валентина Гафта, рассказала о состоянии здоровья мужа.
Обновлено в 09:14
ЖКХ
В Петербурге решают, как перекрывать улицы для уборки снега
Александр Беглов распорядился провести опрос по поводу использования на улицах города реагентов, определить места для складирования снега и решить, стоит ли перекрывать магистрали для уборки снега.
Обновлено в 08:54
Финансы
ING указывает на повышенный риск укрепления доллара до 67 рублей
До конца третьего квартала ожидается повышение изменчивости курса рубля по отношению к доллару, при этом риски для диапазона 63 — 67 рублей за единицу американской валюты смещены в сторону достижения его верхней границы.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Военно-транспортный самолет Ан-26 проведет мониторинг пожаров в Сибири
Обновлено в 02:58
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Дети Александра Цекало познакомились с молодой мачехой
Напомним, в настоящее время Цекало отдыхает в США с молодой супругой. Дарина подписала снимок «Дети приехали», передает Cosmopolitan.
Обновлено в 08:12
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27