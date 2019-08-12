Футбол

Следующим летом Кавани перейдет в клуб БекхэмаSoccer.ru 08:56

Нападающий Эдинсон Кавани по истечении контракта с ПСЖ планирует перейти свободным агентом в «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму. Переход уругвайского нападающего в «Майами» станет первым громким приобретением команды. Ожидается, что Эдинсон совершит переход на правах свободного агента.
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