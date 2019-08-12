Футбол

Следующим летом Кавани перейдет в клуб БекхэмаSoccer.ru 08:56

Нападающий Эдинсон Кавани по истечении контракта с ПСЖ планирует перейти свободным агентом в «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму. Переход уругвайского нападающего в «Майами» станет первым громким приобретением команды. Ожидается, что Эдинсон совершит переход на правах свободного агента.
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Кавани может перейти в клуб Бекхэма

Чемпионат09:03

Кавани может перейти в команду Бекхэма летом 2020 года

Sportbox.RU08:33

Кавани может перейти в «Интер Майами» следующим летом. Клуб принадлежит Бекхэму

Sports.ru08:50

Кавани может перейти в команду Бекхэма летом 2020 года

Матч ТВ08:33

Следующим летом Кавани перейдет в клуб Бекхэма

Soccer.ru08:56

Кавани все-таки перейдет в «Интер», но не в итальянский и не этим летом

Спорт-Экспресс07:07

Кавани может перейти в команду Бекхэма в МЛС в 2020 году

Sport24.ru04:02
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Огонь вспыхнул на складе в Красноярске, на место выехали пожарные. Об этом 12 августа сообщили агентству ТАСС в краевом ГУ МЧС.
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Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
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Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

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Автомобили российского бренда Aurus произвели большое впечатление на президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, в связи с чем он решил приобрести всю линейку этих машин.
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НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

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Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
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Чемпион UFC Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко

Действующий чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал себя будущим "первым межгендерным чемпионом в мире" и бросил вызов чемпионке в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.
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«Победа» зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт

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Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) погибли в Архангельской области при испытаниях "нового специзделия", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на прощании с погибшими.
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"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
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Британский футболист
Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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